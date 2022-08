Smoky Wizards nemen deel aan WK Barbecue in Torhout: “Ons uiterste best doen”

Het eerste weekend van september wordt het WK Barbecue gehouden in Torhout. Het team Smoky Wizards kreeg de eer om ons land te vertegenwoordigen. “Als ‘rokende tovenaars’ willen wij onze culinaire hoogstandjes aan het publiek tonen”, weet Benny Denolf.

Het barbecueteam Smoky Wizards is ontstaan door Benny Denolf en Marleen Landuyt en uitgegroeid tot een hechte vriendengroep die nu zes personen telt. Het gaat om vrienden die graag een barbecue aansteken en genieten van de geur van barbecuekruiden, het lekker eten en het gezellig samenzijn. “De barbecuemicrobe kreeg ik volledig te pakken toen mijn vrouw Marleen haar 40ste verjaardag mocht vieren”, vertelt Benny. “Er werd een feestje georganiseerd en toen huurde ik een Oklahoma- barbecuetoestel. Ik was meteen verzot op het toestel en ik kocht er zelf één. Samen met Marleen bedacht ik recepten en we gingen op culinaire ontdekkingstocht. Onze passie werd almaar groter en we gingen vaak een kijkje nemen naar barbecuewedstrijden. We wilden ons verder verdiepen en namen voor eerst deel aan de Houtland Cup wedstrijd in Torhout en behaalden de derde plaats. Dit motiveerde ons en de Smoky Wizards (de Rokende Tovenaars) kenden een volledige ontplooiing.”

Alle teams werken met dezelfde ingrediënten

Enkel topteams

De Smoky Wizards namen al aan diverse wedstrijden deel en komen meestal in de top tien terecht. “Doordat wij vaak hoog scoren tijdens wedstrijden, waagden wij onze kans om deel te nemen aan het WK in Torhout”, vult Marleen aan. “We werden geselecteerd en samen met nog 80 andere barbecueteams strijden wij mee om de eervolle titel van Wereldkampioen Barbecue in de wacht te slepen. De wedstrijd is een culinaire barbecuewedstrijd waar enkel de beste topteams uit de hele wereld mogen aan deelnemen en wij horen daarbij. Dat alleen al geeft ons team een schitterend gevoel. Het wordt beslist een massa-event en een groot barbecuefeest die voor iedereen toegankelijk is. De organisatie zorgt voor een box vol ingrediënten. Alle deelnemende teams werken dus met dezelfde ingrediënten uit de box, waarbij het koken enkel en alleen toegestaan is op de barbecue. Alle opdrachten moeten binnen een bepaalde tijdsduur uitgevoerd worden. Daarna serveert men het gerecht aan de jury en aan het publiek. Het publiek kan proeven van gegrilde specialiteiten van elk team en elk land. Uiteindelijk beslist de jury wie naar huis mag met de eervolle titel van Wereldkampioen Barbecue.”

Het WK vindt plaats op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september aan het stadspark en op en rond de Markt van Torhout. Dit event is een organisatie van de Fielesoofen en stad Torhout. Op vrijdag 2 september wordt het startschot om 15 uur gegeven, met de officiële opening om 18 uur. Op zaterdag en zondag start men om 8 uur. Na de voorstelling van de teams is er een aperitiefconcert. In de namiddag starten de wedstrijden en later de prijsuitreiking en party.