Slowaakse Maria (43) en Kristina (20) starten restaurant met traditionele gerechten: “Net als jullie zijn wij ook verzot op desserts!”

Moeder Maria Gasparova (43) en dochter Kristina (20) roeren voortaan samen in de potten in het nieuwe Makky’s Restaurant in de Oostendse Gentstraat. Ze zorgen er voor Slowaakse desserten en gaan er ook enkele warme traditionele Slowaakse gerechten aanbieden. “Iedereen moet onze gerechten eens geproefd hebben”, zegt Kristina.

Ondertussen is het 13 jaar geleden dat Maria met haar gezin alles achterliet in Slowakije om naar België te verhuizen. Een bewuste keuze op zoek naar een nieuw avontuur, zo zegt ze zelf. “Mijn mama was directeur van een school en ik werkte daar”, vertelt Maria. “Toen mama te oud werd om de school te blijven runnen, wilden we andere oorden opzoeken, een nieuw avontuur tegemoet. België was onze eerste keuze, want we hadden hier al familie wonen. En dus belandden we eerst in Gent.”

Taal als drempel

Alleen vond Maria Gent iets te groot en te druk voor haar gezin en daarom trok ze acht jaar geleden naar Oostende. “In het begin was het zeker niet gemakkelijk om te integreren”, vervolgt Maria. “Vooral de taal vormde een hoge drempel. Daarom ging ik naar school om de taal te leren. Mijn keuze om in Slowakije te vertrekken was vooral omdat ik ervoor wou zorgen dat onze kinderen goed opgeleid werden en om ze een goed leven te geven. Maar we zijn letterlijk van nul moeten starten. Uiteindelijk zijn we er wel mooi in geslaagd om hier een nieuw leven op te bouwen.”

“Het was altijd al mama’s droom om met desserten bezig te zijn, want op school volgde ze al patisserie”

Samen met Kristina – van opleiding Graphic Designer – start Maria nu een kleinschalig restaurantje vlakbij het centrum van Oostende. Daar verkopen ze traditionele Slowaakse gerechten. “Net als de Belgen zijn ook wij verzot van desserts”, vertelt Kristina. “Zo verkopen we bijvoorbeeld krémes en rolada, twee traditionele desserten. Het was eigenlijk altijd al mama’s droom om met desserten bezig te zijn, want op school volgde ze al patisserie. Ze weet dus waarmee ze bezig is. Toen de kans kwam om dit pand te huren en er ons eigen restaurantje in onder te brengen, heeft ze die gegrepen.”

Andere pasta

Kristina is dus grotendeels opgegroeid in ons land en ook de Belgische gerechten lust ze wel. “Die typische Belgische gerechten zoals stoofvlees eet ik niet, want ik eet geen vlees”, vertelt ze. “Maar andere gerechten zoals verschillende soorten pasta’s, dat eet ik wel. Ook mama is verzot van de pasta’s van hier. Pasta in Slowakije verschilt van de pasta van hier. Daar is geen tomatensaus bij, maar wij gaan bijvoorbeeld een aardappel schaven en mixen met bloem. Daarna zetten we dat in heet water en dan wordt dat een pasta. Zo heeft elk land zijn eigen traditionele manier van koken. We willen echter dat iedereen van onze gerechten proeft, want die zijn echt wel lekker.”

Iedereen komt proeven

In Oostende leven naar verluidt zo’n 200 mensen uit Slowakije. “De meesten kent mama, want de helft volgde les in de school waar mama werkte. Ik vermoed dat we die hier allemaal wel zullen zien. Maar we mikken zeker ook op mensen van andere culturen en ook op de mensen van hier. Iedereen moet onze gerechten eens geproefd hebben. (lacht) Mama kent goed haar weg in de keuken”, besluit de jonge vrouw.