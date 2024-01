Slechts half dozijn drankgelegenheden blijft overeind: Privécafés totaal verdwenen

In amper tien jaar tijd telt Vlaanderen een derde minder cafés. De toestand is opvallend schrijnend in Ruiselede, waar nog amper één café in privéhanden overeind blijft. Gelukkig is het gemeentebestuur eigenaar of doorverhuurder van zo’n half dozijn cafés en cafetaria’s, anders werd hier nauwelijks nog een pint getapt. “Het dorpscafé van vroeger komt niet meer terug”, treuren fervente cafégangers.

Café De Nieuwe Muide stierf een trage dood, café De Pallieter werd een appartementsblok, de uitbaters van het inmiddels gesloten baancafé De Radio verhuizen naar Beernem en ook de dagen van café ’t Fonteintje zijn geteld, want de plek moet volgend jaar wijken voor een cultuurzaal. Experimenten met een pop-upcafé mochten evenmin baten. Cafés in privé-uitbating in Ruiselede lijken zowaar gedoemd. Sterker nog: het enige privécafé dat overeind blijft is café New York in het afgelegen Doomkerke, dat slechts vier dagen per week open is. Het gaat hier dus veel slechter dan in de rest van West-Vlaanderen, waar niettemin elke werkdag één café de deuren sluit. Redenen zijn er genoeg: de winstmarges worden steeds kleiner en het uitgaansgedrag van de mensen is na corona nog niet hersteld, maar ook de vele alcoholcontroles en zware boetes helpen niet bepaald, evenmin als de wispelturige energieprijzen. Of zoals een café-uitbater recent stelde: “Een jaarfactuur energie van 12.000 euro, dat trekken we niet meer.”

“Er is toch één lichtpuntje”, reageert schepen voor economie Frans Deboeck. “Als gemeentebestuur zijn we eigenaar van niet minder dan vijf cafés: ’t Fonteintje, café De Molen in de sporthal, de voetbalkantine in de sportsite, café De Boltra in Kruiskerke en de voetbalkantine in Doomkerke. Bovendien kregen we van de eigenaar de toelating om marktcafé De Plaetse door te verhuren. Mocht het gemeentebestuur al die cafés van de hand doen – wat we overigens niet van plan zijn zouden er hier niet veel pinten meer getapt worden.”

Liever vastgoed

Sander Vuylsteke, uitbater van café ’t Fonteintje, dat ook binnen afzienbare tijd de deuren moet sluiten, ziet nog een reden waarom zoveel cafés het loodje leggen in Ruiselede. “Er wonen hier nogal wat ondernemers die cafés opkopen en meer brood zien in bijvoorbeeld vastgoed dan in het uitbaten van een café. Daarnaast is ook je deal met de brouwerij van belang. Niet afhankelijk zijn van een brouwerij scheelt al snel de helft in je omzet. Gelukkig kan ik deze job combineren met lesgeven. Alleen van het café leven zou misschien wel lukken, maar rijk ga je er niet van worden.” (GGM)