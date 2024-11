Slava (40) van ‘Fleur de Sel’ wint de Lady Chef Publieksprijs: “Voor mij is België the land of opportunities”

Ze volgde de liefde vanuit Sint-Petersburg naar Komen-Waasten, waar ze kookprogramma’s op YouTube bekeek om de taal te leren. Dertien jaar later won ze de Lady Chef Publieksprijs. Het verhaal van Slava Tcherbak (40) leest als het script van een Hollywoodfilm, al werd België haar land of opportunities. “Ik stel me nog altijd de vraag wat er zou zijn gebeurd, mocht ik die dag niet op het vliegtuig zijn gestapt.”

Zij, gediplomeerd biotechnicus voor een Russisch bedrijf in Sint-Petersburg. Hij, marketingondernemer met een eigen bedrijf in Frankrijk. Niets kon ook maar enigszins doen vermoeden dat de paden van Slava en Antoine Tcherbak (37) elkaar dertien jaar geleden gingen kruisen. “En op Ibiza dan nog wel!” Terwijl ze vertelt over haar waanzinnige parcours, kan Slava nog steeds de verliefde fonkel in haar ogen niet verbergen. “Ik had net te horen gekregen dat ik promotie kreeg. Een beter betaalde baan en meteen ook een positie in de hoofdzetel van het bedrijf. Een verhuis naar Moskou zat er dus aan te komen. Samen met wat collega’s en vriendinnen besloten we dat te gaan vieren op Ibiza.”

Liefde op het eerste gezicht

Daar liep ze Anoine tegen het lijf. “En dat mag je bijna letterlijk nemen”, lacht hij. “Ik had een zware periode achter de rug. Een valpartij had ervoor gezorgd dat ik moest revalideren want ik kon met moeite nog stappen. Om het einde van die fase af te sluiten, besloot ik alle remmen los te gaan gooien op Ibiza. Daar botste ik, in een club en drankje in de hand, op Slava. Voor mij was het meteen raak, liefde op het eerste gezicht.”

Ook bij Slava deed Cupido geen half werk en al snel werden toekomstplannen gesmeed. “Voor mij was het duidelijk dat Antoine de man van mijn leven zou gaan worden. Hij zag een verhuis naar Rusland niet zitten, ik twijfelde om hem hier te vervoegen. En toch stapte ik op dat vliegtuig. Zelfs toen ik al in de zetel zat, had ik nog steeds twijfels. Ik kende hier niets of niemand en sprak enkel gebroken Engels. Wat zou het leven voor mij in petto hebben?”

Kookprogramma’s

En vreemd genoeg bracht de toekomst haar naar de richting van de kookpotten. “Ik had dan wel een solide diploma op zak, werk vinden was absoluut geen evidentie. Niemand zat te wachten op een Russische inwijkeling die geen woord Nederlands of Frans sprak. Zomaar de armen laten zakken, was niets voor mij en ik begon op YouTube naar kookprogramma’s te kijken. Van de meest banale dingen over hoe je een ei kon koken, tot de complexe shows van wereldberoemde chefs. Voor mij ging het hem vooral om het leren van de Franse taal, maar al snel wilde ik die recepten ook wel eens uitproberen. Ik voelde een nieuwe passie tot leven komen en bleef die shows verder bekijken. Met alles wat ik daar leerde, ging ik zelf experimenteren en dat bracht me tot op het punt waar we vandaag staan.”

The land of opportunities

Dat punt is een plek bovenaan de culinaire ladder bij de vrouwelijke chefs. In 2018 wist Slava zich voor het eerst, met haar restaurant ‘Fleur de Sel’, een plaats in de Gault&Millau te veroveren. Dit jaar komt daar dus de Lady Chef Publieksprijs bij. “Het halen van die vermeldingen en titels is voor mij nooit een doel op zich geweest. Ik wilde Frans leren spreken en ik wilde lekker leren koken. Ik ben hiervoor trouwens niet zelf op zoek gegaan. Het is de organisatie die mij heeft gecontacteerd. Het volledige traject was opnieuw erg leerrijk. Je leert tijdens zo een wedstrijd niet alleen je collega’s heel wat beter kennen, je verlegt er meteen ook je eigen grenzen. Zo had één van de proeven de naam ‘Mystery Box’ en het is wat je denkt dat het is. We kregen een doos met daarin onbekende ingrediënten en daar moesten we het mee doen. Op het uiteindelijke resultaat was het dan wachten, tot het moment dat ik te horen kreeg dat ik gewonnen had. Meer nog, ik had meer dan 3.000 voorkeurstemmen verzameld, van mensen afkomstig uit alle windrichtingen. Toen ik hier aankwam, sprak ik niet eens de taal en nu rijden mensen vaak uren om hier aan te kunnen schuiven? Er bestaat geen grotere eer en erkenning! Men zegt vaak dat Amerika the land of opportunities is. In mijn geval was dat België.”