Slagerij Veerle en Joost fiere ambassadeurs ‘Ik koop lokaal’: “Zeer blij met deze erkenning”

Voor de vierde maal ging Ondernemerscentra West-Vlaanderen vzw (OC West) op zoek naar gezichten voor de campagne ‘Ik koop lokaal’. Slagerij Veerle en Joost uit Vichte kroonde zich tot de ambassadeur voor Groot-Anzegem.

In 57 West-Vlaamse gemeenten werd een lokale winkelier verkozen tot ambassadeur van de campagne ‘Ik koop lokaal’ om het bewustzijn rond lokaal kopen te vergroten.

“Wij zijn zeer blij met deze erkenning omdat dit rechtstreeks van onze klanten komt”, zegt slager Joost Cappelle (49) die samen met zijn vrouw Veerle Hamerlinck (50) de zaak van zijn ouders overnam in januari 1999. Mijn grootouders startten de zaak op in het jaar 1937, wij zijn dus de derde generatie.”

Fier op onze ambacht

“We doen onze job erg graag en staan met plezier elke dag in de winkel”, vult Veerle aan. “Het is altijd leuk wanneer je een klant persoonlijk kan helpen bij het zoeken naar het gepaste stukje vlees en een lekkere bereidingswijze. Wanneer deze klant dan terugkeert en zegt dat het lekker was, geeft dit ons enorm veel voldoening.”

“Hier proberen we iedereen met de voornaam aan te spreken”

“We gaan er prat op dat één van ons beiden altijd zelf instaat voor de bediening en tijdens de drukke periodes springt onze dochter Hanne (23) graag bij. Ook stellen we twee mensen afkomstig uit Vichte te werk. Hier proberen we iedereen met de voornaam aan te spreken. We zijn fier op onze ambacht en maken nog meer dan de helft van onze charcuterie en bereidingen zelf. Zo kan je bij ons terecht voor verschillende huisgemaakte pasteien, kookworsten, salades, gerookte waren, maar ook lekkere vol-au-vent, stoofvlees en rundstong.

Aangename en leefbare kernen

“Dit voorjaar konden lokale handelaars zich aanmelden om het uitgangsbord van deze campagne te worden”, aldus voorzitter OC West Jean de Bethune.

“Een driehonderdtal winkeliers dienden hun kandidatuur in en hebben de afgelopen weken promotie gevoerd om hun klanten te overtuigen op hun te stemmen of te stoefen tussen 13 april en 10 mei. Samen met de lokale besturen zetten we in op een toegankelijk, gevarieerd en kwalitatief aanbod in buurten en kernen, afgestemd op de noden van consumenten en inwoners. Aangename en leefbare kernen, gedreven door lokale handelaars en gesmaakt door lokale en andere consumenten, blijven onze drijfveer.”

Meer dan 30.000 mensen stemden en stoeften, waarna 57 ‘Ik koop lokaal’-ambassadeurs tijdens de finale op 2 juni gehuldigd werden in het ‘Huis van de Voeding’ in Roeselare. Atelier P. uit Torhout werd tot Provinciaal Ambassadeur gekroond.