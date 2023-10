Slagerij Hillewaere opent plechtig de deuren in Sint-Henricus

Ruim een jaar nadat Hans Stul en zijn vrouw Nancy Bultynck na 31 jaar hun slagerij aan de Rijksweg stopgezet hebben, mag Sint-Henricus zich weer over een volwaardige zaak met vers vlees, fijne vleeswaren en bereide gerechten verheugen. Op vrijdag 27 oktober heeft de plechtige opening plaats.

De nieuwe slagerij bevindt zich op dezelfde plaats als deze van Hans en Nancy, maar het gebouw heeft een complete metamorfose ondergaan. De winkelruimte is veel groter en alles is aangepast aan de hedendaagse vereisten.

De nieuwe zaakvoerders zijn drie jonge maar ervaren slagers: de broers Lukas (28) en Pieter-Jan (24) Hillewaere en Fien Tilleman (24), de partner van Lukas. In augustus 2020 hebben ze met succes een slagerij in het hartje van Hooglede geopend en dus is Sint-Henricus hun tweede vestigingsplaats. Het is de bedoeling dat Pieter-Jan het gezicht van de winkel in Hooglede blijft en dat Fien dat van de nieuwe zaak op Sint-Henricus wordt. Lukas zal pendelen tussen de twee locaties.

Vlees zonder forceren

“We staan garant voor uitmuntend kwaliteitsvlees en dagelijks verse maaltijden”, verzekert Fien. “Mijn ouders kweken op hun boerderij in Lapscheure runderen voor de vleesproductie en bij hen halen we ons rundsvlees. De dieren krijgen er de vrijheid om te grazen in de weiden zonder de druk van groeiversnellers. Ze worden gefokt met eigen geteelde voeding, zonder te forceren, en dat proef je aan het vlees. Dat geeft het zijn unieke smaak.”

Pieter-Jan, Lukas en Fien hebben allen de slagersopleiding gevolgd en zijn gepassioneerd door het vak. Ze combineren ambacht met werklust. Fien studeerde ook nog het zevende specialisatiejaar traiteur en bereidt de meeste kant-en-klaargerechten voor de zaak.

Mee met onze tijd

“We houden niet alleen vast aan de waardevolle tradities van vroeger, we zijn ook mee met onze tijd”, zegt ze. “Zo bieden we de klant de mogelijkheid om online verse gerechten op onze webshop te bestellen en die af te halen op een tijdstip naar keuze.”

De voorbije maanden heeft Sint-Henricus al kunnen kennismaken met de slagerij Hillewaere via een pop-up in een houten chalet aan de Rijksweg. Die stond aan de overkant van de nieuwe zaak. (JS)

Voor info: 051 82 02 30, www.beenhouwerij-hillewaere.be