Slagerij Cassoulet krijgt make-over en groter assortiment

Olivier Batsleer en Jade Vercautere, de jonge eigenaars van slagerij Cassoulet, hebben grote plannen met de bekende Waregemse handelszaak. Het atelier en de winkel worden groter, en het assortiment krijgt een uitbreiding.

Twee jaar geleden namen twintigers Olivier Batsleer en Jade Vercautere slagerij-traiteur Cassoulet over van oprichters Pascal Vernackt en Renate Haerijnck. Door gezondheidsproblemen was het koppel op zoek gegaan naar opvolgers, die ze dichter vonden dan gedacht. Olivier, die een slagersopleiding in Ter Groene Poorte in Brugge had afgerond, werkte op dat moment al drie jaar bij Cassoulet. Jade, die een bachelor hotelmanagement op zak had, was enkele maanden eerder eveneens in dienst getreden.

Beter zichtbaar en ruimer

Olivier en Jade, wier ouders met een charcuteriekraam op de markt staan, behielden het concept en de naam, maar maken zich nu op voor een nieuw hoofdstuk met de slagerij. Sinds vorige week is de zaak gesloten, om een grootschalige verbouwing door te voeren. “Zowel de winkel als het atelier worden uitgebreid. De winkel zal beter zichtbaar zijn vanaf de straatkant, en achteraan komt er een extra bijbouw voor het atelier”, legt Jade uit.

We willen meer inzetten op bereide gerechten. Er komt daarvoor een afzonderlijke koeltoog

Niet alleen het interieur, maar ook het assortiment krijgt een opfrisbeurt. “We willen meer inzetten op bereide gerechten en de meeneemtrend. Er komt een afzonderlijke koeltoog waaruit de klanten zelf hun producten kunnen nemen. Tot nu bedienden wij de klanten voor alle producten, straks kunnen ze sommige dingen zelf uit de toog halen”, klinkt het.

Pas begin oktober – de exacte heropeningsdatum staat nog niet vast – kunnen klanten de nieuwe winkel ontdekken. In de tussentijd kunnen ze zich behelpen met de automaten die slagerij Cassoulet uitbaat. Er staat er een in de Henri Lebbestraat in Waregem, een op de hoek van de Moerbosstraat en de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve, én er komt een nieuw exemplaar aan de slagerij zelf. “In de automaten vind je onder meer bereide gerechten, zoals spaghetti en pasta’s, en charcuterie, zoals préparé, krabsalade en tonijnsalade”, stelt Olivier, die tijdelijk vanuit het atelier van zijn schoonvader werkt.

Nieuwe huisstijl

Na twee jaar lanceert de koppel tot slot een nieuwe huisstijl, al morrelen ze niet aan de naam van de slagerij. “Het wordt sowieso een ingrijpende verandering, maar Cassoulet gaan we uiteraard behouden. We zijn heel blij dat we de stap gewaagd hebben, de slagerij draait zoals we het gehoopt hadden”, besluiten Jade en Olivier. (PNW)