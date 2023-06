Sisu gin is geselecteerd voor een beurs in Guangzhou: “Lokaal sterk op de markt”

Miguel Van Haver (43) uit Kruiskerke is met zijn Sisu gin geselecteerd voor het Flanders Investment & Trade in Guangzhou, China. Van 21 tot en met 23 september zal de gin van Miguel vertegenwoordigd worden op de beursstand.

“Een tweetal weken geleden gaf ik mij bij de organisatie van FIT, Flanders Investment & Trade, op om deel te mogen nemen aan de beurs in Guangzhou”, vertelt zaakvoerder Miguel Van Haver. “Er konden vier verschillende categorieën deelnemen, waaronder diepvriesproducten, chocolade, sportinnoverende producten en alcoholische dranken, waarvoor Sisu gin dus intekende.”

Uiteindelijk werd de Ruiseleedse gin, samen met negentien andere Belgische producten geselecteerd. “Ik ben enorm blij om bij de geselecteerden te horen”, vertelt de tevreden Miguel.

Zilver en goud

Hij startte pas twee jaar geleden met Sisu gin, maar heeft in die tijd al enorme stappen gezet. “Twee jaar is nog niet zo heel lang, maar we hebben wel op een korte tijd al heel wat voet aan wal gezet met Sisu gin”, zegt hij. “Zo proefde Jasper Van Papeghem zelfs onze gin en schreef hij er een lovende recensie over. Dat waardeer ik ten zeerste, want hij is sommelierexpert en in 2017 zelfs verkozen tot de beste van ons land. In november vorig jaar behaalde Sisu gin een zilveren medaille op de internationale wedstrijd ‘Paris Wine & Spirit Throphy’, een gouden medaille op de ‘Europe Wine & Spirit Awards’ in december en op de jaarlijkse ‘International Spirit Award’ behaalde de gin vorige maand nog een score van 85/100.”

De naam voor de gin vond Miguel in de Finse taal. Sisu is een Fins begrip dat zoiets betekent als ‘doorzettingsvermogen en volharding’. Volgens Miguel Van Haver is dat ook een geschikte naam voor zijn gin. “Ik vind dat passen bij onze gin, want die is krachtig van smaak, maar ook kruidig, met toetsen van honing en hout. Ze bevat een alcoholpercentage van 44 procent en is, in tegenstelling tot andere gins, wel lekker als je ze puur drinkt. Natuurlijk is Sisu gin ook erg lekker met zowel tonic, als gemberbier.”

Binnen Sisu gin doet Miguel momenteel alles zelf, van marketing tot tasting. “Het is echt een eenmanszaak. Met al 80 verkooppunten, waaronder veel Prik&Tiks, restaurants, cafés en andere drankenhandels, kan ik wel met trots zeggen dat Sisu gin lokaal al heel sterk op de markt staat.”

Naambekendheid

Voor Miguel is de FIT-beurs in Guangzhou de geschikte manier om internationale naambekendheid te werven, al hoopt hij stilletjes nationaal ook verder te scoren. “Het is leuk dat we op de beurs in China staan, en natuurlijk hoop ik op de Chinese markt wat aanzet te krijgen, maar stiekem hoop ik ook dat Sisu gin op Belgisch niveau ook een duwtje in de rug krijgt”, lacht hij.