Sinds kort ook dineren bij veganistisch restaurant De KleinKeuken in Kortrijk

Zeven jaar geleden startte Gwenn Dejaegere (34) met De KleinKeuken. Initieel was het niet de bedoeling om een veganistisch restaurant te starten, maar zo is het wel geëvolueerd.

“Ik vond dat er in Kortrijk te weinig gezonde lunchalternatieven waren en hoe meer je leest over gezonde voeding, hoe vaker je uitkomt bij plantaardige voeding. Naarmate we meer experimenteerden met onze gerechten zijn we uiteindelijk volledig plant based geworden. We hebben dat niet expliciet gecommuniceerd naar de mensen, het is gewoon organisch zo gegroeid. Ik denk ook dat veel klanten naar hier komen omdat het lekker is, niet per se omdat het veganistisch is”, vertelt Gwenn.

De laatste jaren kiezen ook steeds meer mensen voor plantaardige voeding om hun ecologische voetafdruk te verkleinen en/of uit ethische overwegingen. “We merken dat mensen bewuster bezig zijn met voeding, terwijl het vroeger eerder ging om een gezonde, lichte lunch. Ook bedrijven waar wij voor cateren kiezen vaker voor een duurzaam imago.”

Dineren

Vanaf 14 oktober kan je voortaan ook dineren bij De KleinKeuken, dit voorlopig voor een proefperiode tot en met maart. Veel van zijn klanten waren vragende partij en het idee speelde al langer bij Gwenn, maar toen vaste werknemer Eva Vieren eind augustus elders aan de slag ging, leken de bijkomende openingsuren even geen optie meer. Gelukkig versterkten Lore Lambrecht (30) sinds september en Maarten Bolle (34) sinds oktober het team. “Het was toch wel even stressy”, gaat Gwenn verder. “Daarnaast is het ook de eerste keer dat we met drie vaste medewerkers in de zaak staan en dat betekent ook een extra personeelskost, dat valt niet te onderschatten. Maar sinds we ’s avonds open zijn, merken we dat drie al nipt is bij sommige shifts. De flexijobbers zijn wel nog nodig.”

Nieuwkomer Maarten ziet het alleszins nog steeds zitten. “Het is hard werken, maar het is leuk. Ik sta helemaal achter hetgeen we hier doen. De keuken is megalekker en ik ontdek zelf op die manier ook nieuwe gerechten.”

Van dinsdag tot zaterdag kan je bij De KleinKeuken lunchen van 11.30 uur tot 15 uur en van woensdag tot zaterdag dineren van 18.30 uur tot 21 uur. Het concept is iets verfijnder met sharing optie. “Het is een andere beleving, wat voor sommige mensen wel een verrassing is, maar tot nu toe waren de reacties positief. Spijtig dat niet meer horecazaken in Kortrijk een veganistisch aanbod hebben, de vraag is er alleszins”, aldus Gwenn.