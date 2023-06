Simon maakt kinderdroom waar met horecazaak ’t Zudn: “Mediterraans met Beernemse knipoog”

Negen jaar lang tapte Simon Van Parys (34) pintjes in Café De Kleine Beer. Nadat hij de deur daar vorige maand achter zich sloot, maakt hij nu met ’t Zudn zijn kinderdroom waar. Je kan er terecht voor een verse pizza of pasta, maar ook voor een fris getapte pint.

Iets meer dan vier jaar geleden kocht Simon met zijn vrouw Karo Devreese het pand in de C. Marichalstraat. Sindsdien werkte Simon elk vrij moment aan de verbouwingen van wat later zijn nieuwe zaak zou worden. “Toen ik het café uitbaatte, deed ik dat na mijn uren en op vrije dagen. De laatste weken deed ik dat fulltime”, vertelt hij. “Behalve de vloeren heb ik alles zelf gedaan. Vanmorgen draaide ik nog de laatste lamp in het plafond”, lacht hij.

Opleiding

Met ’t Zudn opent hij een zaak waar je terecht kan voor een verse pizza of pasta. Wat er op de kaart komt, maakt hij helemaal zelf. “Ik volgde een specifieke opleiding om pizza’s te bakken en maak ook het deeg zelf. Ik heb hier sinds ik kind was van gedroomd en bovendien bestaat er in onze gemeente geen horecazaak die gelijkaardige dingen serveert. Ik heb er ontzettend veel zin in.”

“De voorbije dagen heb ik proefgedraaid voor vrienden en familie”

Eerste reacties

Centraal in de zaak staat een houtgasoven waarin zijn pizza’s worden gebakken. “Die kwam over van Italië en bakt de pizza’s in een korte tijd af. Dat zorgt voor de beste smaak. In de eerste weken werken we met een vaste en beperkte kaart, later willen we die uitbreiden. Eerst wil ik een beetje de kat uit de boom kijken: wat werkt er goed, wat werkt er minder. De voorbije dagen heb ik proefgedraaid voor vrienden en familie en de eerste reacties waren alvast lovend.”

Ook aanwezig in de zaak: een tapinstallatie. Klanten kunnen er dus ook genieten van een vers getapte pint. “Wie op restaurant een pint wil drinken, krijgt een getapte pils”, vervolgt Van Parys. “Dat smaakt veel beter. Bovendien heb ik jarenlang een café gehad, het is dus leuk om ook hier verse pintjes te kunnen tappen.”

Achter fornuis

Zelf gaat Van Parys achter het fornuis staan. Voor de bar en bediening krijgt hij hulp van een personeelslid. In totaal kan hij een dertigtal mensen serveren in ’t Zudn, dat een verwijzing is naar de mediterraanse keuken. “Maar dan met een West-Vlaamse en Beernemse knipoog”, besluit Van Parys lachend.

(AVH)

’t Zudn is open van woensdag tot en met zondag.