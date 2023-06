Silke start met Hof den Hert eigen zomerbar in Beernem

Vanaf 1 juli kan je in de Legeweg bij Silke Wolfs (28) terecht in de nieuwe zomerbar ‘Hof den Hert’. “We hopen dit de volgende jaren uit te bouwen en willen misschien zelfs een klein festival organiseren.”

Drie jaar geleden verhuisde Silke van Antwerpen naar het Beernemse platteland. De 28-jarige vrouw is gepassioneerd door horeca en kan haar passie nu ook thuis uitoefenen. “Sinds de geboorte van mijn zoontje is het niet eenvoudig om mijn werk te combineren met de zorg en opvoeding van mijn kindje. Omdat we hier ook heel wat ruimte achter de woning hebben, groeide het idee om een zomerbar te beginnen”, vertelt ze.

In de ruime tuin worden de komende weken verschillende hoekjes ingericht. Naast heel wat banken en zitplaatsen komen er ook een kinderhoek en hondenweide. “We willen ervoor zorgen dat iedereen hier terechtkan: met kinderen, met een hond, fietsers,… Klanten kunnen hier terecht voor een rustmoment. We willen niet te veel tralala, je kan hier als het ware thuiskomen. Bovendien zal er een muur vol gezelschapsspelen voor jong en oud zijn.”

Studio Smaak

Naast cocktails, mocktails, een aperitief of frisdrank biedt Silke ook verschillende tapas aan. “Daarvoor werken we samen met Studio Smaak. Om de twee weken komt er ook een Mexicaanse foodtruck langs.”

De komende jaren hoopt Silke haar concept verder uit te bouwen. “Dit jaar wachten we een beetje af hoe alles verloopt, maar volgend jaar willen we graag groeien en geregeld een band laten komen. Wie weet kunnen we hier zelfs een klein festival van een dag met foodtrucks organiseren”, besluit ze.

(AVH)