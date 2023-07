Silke (32) en Gaëtan (35) openen tweede ontbijtzaak in hartje De Haan

Ontbijt- en lunchbar Jeannine heeft er een broertje bij: ‘Marcel healthy food’ opende zopas de deuren in de Driftweg 12 in De Haan. “We gaan voort op hetzelfde elan, maar dan puur op veggie en vegan. Daar was in onze andere zaak meer en meer vraag naar”, zeggen Silke Bultinck (32) en Gaëtan De Nobele (35).

De nostalgische knipoog vind je ook hier terug: Marcel was de grootvader van Gaëtan. “Opa was een echte bonvivant die enorm van jazz hield. Het interieur mocht hier iets mannelijker, vandaar die industrial look”, klinkt het

Op de kaart: slaatjes, quiches en soepen maar ook huisgemaakte limonades, versgeperste vruchtensappen, koffie, thee en kombucha. Ook take-away. “Alles wordt met veel liefde vers in huis bereid”, aldus Silke.