Sikhs openen met La Taj eerste Indisch restaurant in Ieper

Met La Taj heeft Ieper nu ook een Indisch restaurant. De naam is geïnspireerd op de Taj Mahal, een van de meest herkenbare gebouwen ter wereld en een symbool van India. De uitbaters zijn sikhs afkomstig van de Indiase staat Punjab.

Met een typisch Indisch restaurant in de D’Hondtstraat, aansluitend op de Grote Markt en dicht bij de Menenpoort, wordt de wereldkeuken in Ieper en ook in de Westhoek behoorlijk uitgebreid. Gurpreet Singh (45) en zijn vrouw Hardeep Kaur (41) namen de zaak ’t Font 1914 in de D’Hondtstraat 9 over en wonen er met hun drie kinderen Inderbir Singh (7), Anhadbir Singh (4) en Asisbir Kaur (2). Ook de Indische kok Deepak Chandra woont op dezelfde locatie en heeft er een woon- en leefkamer. Tijdens de openingsuren staat hij in de authentieke Indische keuken.

Menenpoort

Tijdens de beide wereldoorlogen hebben de sikhs, als onderdeel van de Britse troepen, grote bijdragen geleverd voor de vrijheid van de mensheid. Heel wat sikhs sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog tijdens de belangrijke slag om Ieper. “Twintig jaar geleden ben ik in Gent komen wonen en negen jaar later is mijn vrouw naar Vlaanderen gekomen”, vertelt Gurpreet Singh. “Elk jaar wordt de slag om Ieper herdacht en kwam ik naar de Menenpoort om de gesneuvelde soldaten mee te herdenken. Wij hadden er wel zin in om hier een authentiek Indisch restaurant te beginnen. Uiteraard niet enkel voor de sikhs en de Indiërs. Ook de Ieperlingen en de mensen uit de regio zijn hier welkom om de typisch Indische gerechten te leren appreciëren.”

We doen ons best om in elk gerecht een ziel te leggen

In La Taj wordt de authentieke Indische keuken geserveerd, met veel aromatische kruiden: klassiekers als tandoori chicken en samosa’s, maar ook grillgerechten in burgervorm. Een van de succesgerechten – makhani butter chicken – staat hier ook op de kaart. Er wordt rekening gehouden met de westerse smaakpapillen, niet alles is overdreven pikant. En anders drink je er een originele cocktail bij, een Indisch biertje of een mango lassi. “Hier wordt gewerkt met verse ingrediënten om smakelijke maaltijden te bereiden. Wij serveren ook vegetarische en veganistische gerechten. Elk menu wordt vers bereid en is huisgemaakt. Wij doen ons best om in elk gerecht een ziel te leggen en uiteraard ook om de taalbarrière te overwinnen. Binnen twee maanden moet dat kunnen. Voorlopig werken we ook met takeaway.”