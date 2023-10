Shiva Declercq serveert met Joshi gezonde wereldkeuken in De Haan

Shiva Declercq verwent de smaakpapillen onder de noemer Joshi, een verrassend culinair concept op verplaatsing.

Na een succesvolle eerste try-out in maart, pakt de Haanse het weekend van 11 en 12 november uit met een sfeervolle herfstbrunch in de Bon Acceuil.

Shiva Declercq (40) werkt in de kinderopvang en slaat met Joshi dus een heel nieuwe weg in. ‘Een unieke eetervaring met een creatieve twist’, zo omschrijft ze haar concept zelf. De wereldkeuken van Ottolenghi is een inspiratie, maar ook met keto doet de Haanse verrassende dingen.

“Koken is altijd al een passie van me geweest”, vertelt Shiva, die van thuis uit een gezonde levensstijl meekreeg. “Mama ging veel naar de biowinkel, maar ik heb zelf mijn levensstijl pas omgegooid toen ik met een zware burn-out te maken kreeg. Sindsdien leid ik een energieker leven, is alles veel meer in balans”, klinkt het.

Onbewerkte voeding

Verwacht bij Joshi geen traditionele brunch; de nadruk ligt op onbewerkte voeding. “Noten, bessen, zaden, pitten… Ik bereid ook uitsluitend maaltijden met onverzadigde vetzuren en ongeraffineerde suikers. Eigenlijk streef ik met Joshi naar een orthomoleculair voedingspatroon, populair bij sporters, en dat patroon is voor elke persoon anders. Mensen mogen mij gerust vragen naar allergenen”, klinkt het.

Ook de Aziatische keuken loert af en toe om de hoek. “Mijn motto is: durf te experimenteren. Ik wil een wereld van smaken op het bord brengen, de mensen aanzetten tot ruiken en proeven. En dat mag dus gerust een beetje out of the box zijn”, besluit Shiva.