Sherly Vereecke opent borrel- en eetcafé Up t’ Gemak: “We beginnen alvast met een start-up maand”

Sherly Vereecke uit Wervik begint op de hoek van de Wervik- en Ieperstraat in Geluwe met borrel- en eetcafé Up t’ Gemak. De deuren gaan open op zaterdag 14 mei en er is een start-up maand voorzien. “In die maand willen we wat experimenteren”, zegt Sherly. “Met een start-up maand bedoelen we dat we op bepaalde dagen openen met een stukje van onze kaart zodat we onszelf de kans kunnen geven om te groeien en kijken wat er bij de mensen aanslaat.”

Nadat de uitbaters van restaurant De Zunnewyzer het meer dan een jaar geleden voor bekeken hielden, stond het handelspand leeg en kwam het te huur. “We waren op zoek naar een oplossing om die takeaway uit mijn huis te krijgen”, vertelt Sherly (43). “Mijn gezin was door de drukte bij manier van spreken ‘gegijzeld’. Tijdens de feestdagen gingen mijn kinderen naar mijn schoonouders.”

“We overwogen om een keuken te bouwen in de tuin van onze nieuwbouw langs de Geluwesesteenweg. Eigenlijk hield dat wel een zeker risico in want we gingen die investering moeten afschrijven en wanneer het binnen bijvoorbeeld een jaar niet meer zo goed liep met onze takeaway, dan stonden we daar met die keuken. Bovendien zijn door corona de bouwmaterialen sterk gestegen in prijs.”

Takeaway blijft

“Eerst gingen we op zoek naar een pand dat kon dienen als een kleine feestzaal. We zijn een paar keer naar hier komen kijken. Op een bepaald moment deed eigenaar Frankie Duverger een heel mooi voorstel waar we niet naast konden kijken.”

“De ligging is een troef. Enig minpunt is misschien wel de weinige parking in de buurt. Maar als de mensen hier willen zijn, dan gaan ze wel komen. Ik heb voor de takeaway heel veel klanten uit Geluwe. Ook voor ontbijten.”

“Eerlijk gezegd, ik had niet gedacht dat de takeaway zo goed ging lopen, het is in mijn gezicht ontploft. Voor alle duidelijkheid: we blijven takeaway doen. Je zal de bestellingen hier kunnen afhalen maar we blijven ook aan huis leveren.”

Sherly is al meer dan 20 jaar aan de slag in de groothandel van bloemen, planten en decoratie Allflor, aan de Industrielaan in Menen. “Ik blijf daar werken”, zegt Sherly. “Up t’ Gemak zal open zijn op vrijdag, zaterdag en zondag tot 14.30 uur.”

Sherly volgde destijds in het deeltijds onderwijs in Kortrijk een opleiding tot souschef en maître d’hôtel. “Ik heb altijd in de horeca gewerkt en kan niet zonder”, klinkt het.

Drie huisbieren

Restaurant Up t’Gemak gaat open op zaterdag 14 mei. “We starten dan met een bierborrel, met een greep uit ons tapasaanbod”, vertelt Sherly. “We hebben trouwens drie huisbieren Up t’Gemakske wit, blond en amber. We hebben dat laten brouwen door een ambachtelijke brouwerij in de Ardennen.”

“Op de eerste zondag 15 mei voorzien we een buffet. Het tweede weekend beginnen we op vrijdag met een tapasavond. Zondagmiddag 28 mei proberen we een stuk van de kaart. Op vrijdag 3 juni presenteren we ons gastland van de maand en daags nadien zijn we open voor een hapje en een drankje voor de communie.

Donderdag 9 juni is er een Ladies Night en enkele dagen later op zondag 13 juni Papa’s Brunch, naar aanleiding van Vaderdag. De officiële opening vindt plaats op donderdag 16 juni. De echte start na de start-up maand vindt plaats op zaterdag 18 juni.

De kaart zal heel divers zijn. “Van heel veel keuze aan tapas en vier verschillende aperitiefplanken tot verschillende soorten stoofpotjes en andere vleesgerechten”, vertelt Sherley.

“In het begin zullen geen steaks op de kaart staan. Je zal ook gewoon iets kunnen komen drinken, al is het niet de bedoeling er een café van te maken. We hebben een redelijk aanbod van niet-alcoholische dranken. Op termijn willen we ook een ijsje en koffie aanbieden in de namiddag.”

In totaal zijn er in Up t’Gemak 76 plaatsen en is er aan de kant van de Wervikstraat ook nog een terras. De horeca schreeuwt om medewerkers. “Er zijn heel veel personen die hier willen komen werken, daarvan zijn er een groot deel zonder ervaring maar we willen iedereen een kans geven”, zegt Sherly. “In de keuken helpt een van mijn zonen. Mijn partner Bjorn rookt de kippen, rosbief en zalm en maakt mayonaises.”

Sherly is een hele bezige bij. Ze is lid van de toneelbende ‘t Project. “Natuurlijk blijf ik daarvoor tijd maken”, zegt ze. “En ik ben ook bestuurslid van Bolle Saint-Martin. De vorige keer schreef ik het verhaal. Nu doe ik dat weer.”

Up t’Gemak zal op dinsdag of donderdag kunnen worden afgehuurd voor bijvoorbeeld een bedrijfsvergadering of een kleine bijeenkomst voor clubs of verenigingen.”

Ook Toope blijft

De vuurdoop op de nieuwe locatie was er al met Soirée Santé, een initiatief van Toope, een organisatie van Up t’ Gemak en broodjeszaak ‘t Krokantje in de Vlamingenstraat. “Ik denk dat we om de drie maanden iets gaan organiseren”, klinkt het heel enthousiast. “Met Toope hebben we trouwens nog ideeën, zoals een gezinsfietstocht en een picknick.”

“En tijdens de winter wil ik los van Toope zelf uitpakken met een …Moorddiner en een Whats Up Diner, een te gek diner zoals destijds in Scala in Gent.” (EDB)