Shannah Zeebroek neemt Brasserie Du Parc over: “Aan ziel raken we niet”

Brasserie Du Parc heeft met Shannah Zeebroek (37) een nieuwe uitbater. “Ik ben blij dat ik terugkeer naar Oostende”, zegt de onderneemster, die destijds samen met haar ex-echtgenoot Willem Hiele een sterrenzaak runde in Koksijde. In Brasserie Du Parc wil ze een opwaardering voor de ‘demi-demi’, een Brussels drankje dat hier ook wel eens gedronken wordt, en pakt uit met een verrassend recept voor garnaalkroketten, afkomstig van haar partner, acteur Tom Vermeir.

“Ik ben van opleiding lesgever maar heb dat slechts een tweetal jaar gedaan. Van het lesgeven hield ik wel, maar de schoolse structuur en allerlei regeltjes die daarbij kwamen kijken, waren niet mijn ding. Met mijn extra studie moraalwetenschappen wilde ik lesgeven aan de hogeschool of werken voor Amnesty International, opkomen voor de mensenrechten en de wereld verbeteren. Dan begin je best bij jezelf”, zegt Shannah Zeebroek. En dat concretiseerde zich in het restaurant dat ze destijds samen met haar ex-echtgenoot Willem Hiele runde in Koksijde. “We zijn uitgekomen op een eigenwijs restaurant, waar we probeerden de wereld te verbeteren door die bij onszelf en het restaurant binnen te brengen”, zegt ze met trots over het sterrenrestaurant.

Oostende

“Oostende was altijd al mijn stad. Ik wilde opnieuw in de horeca-sector iets doen, maar niet ‘op een ander’. Met een eigen zaak ben ik zelf ondernemer en heb ik zelf in handen welke kwaliteit ik de klanten bied. Dan kwam ik hier uit. Hotel Du Parc is een uitzonderlijk pand. Het heeft een rijke historie en is het gezicht van Oostende. Iedereen die de stad binnen komt, passeert er of weet het liggen, op een boogscheut van het Kursaal. Het is in heel Vlaanderen bekend. Mijn beslissing om hier een horecazaak te starten, werd mede bepaald door de historische en culturele waarde. Ik wil dan ook niet veel veranderen aan de ziel van wat Brasserie Du Parc. Het glas in lood, de lambrisering, het nikkel, lusters, tafels en de sfeer van de zaak blijven”, aldus Shannah, die enkel de brasserie van Hotel Du Parc overneemt. Het hotel blijft eigendom van de familie Linden.

Du Parc opent ‘s morgens vroeg: in de zaak zullen immers ook de ontbijten van het bovenliggende hotel geserveerd worden. “Ik maak van de nood een deugd en open al om 7 uur ‘s morgens. Ook voor de ontbijten van mensen die niet in het hotel verblijven. Overdag serveren we uiteraard de klassiekers, zoals de koffie met filter. Er komt een ontbijt- en lunchkaart met een keuken die doorlopend open is. Aan wat er uit de keuken komt, zal denkwerk aan vooraf gegaan zijn. Maar het zal ook simpel, lekker, huiselijk en toegankelijk zijn. En ‘s avonds komt er wellicht geen vast sluitingsuur. Ik ben wat dat betreft een commerçante. Als er ’s zomers om 19 uur nog volk op het terras zit, dan zal ik de zaak niet sluiten. ‘s Winters is dat een ander verhaal.”

Alcoholvrije gin

Shannah zal haar expertise als sommelier inzetten. “Mensen zullen dat verwachten en ik kan ook niet anders. De wijn die we hier zullen serveren, wordt geen huiswijn van 3 euro per fles, maar een lekker glas wijn. Ik zal wijnen serveren per glas, want dat is mijn passie. Ik wil de klant tevreden stellen. En ik zal hen moeten leren kennen. Een aantal komt hier dagelijks. Dat is een grote wijziging met het sterrenrestaurant, waar we minder vaak dezelfde klanten hadden. Er waren 20 gangen op een heel hoog culinair niveau, maar je had wel een drempel door de kostprijs, die maakte dat niet iedereen er kon komen. En dat terwijl we toch voor iedereen wilden koken. In Du Parc zal dat wel kunnen. Het aspect van de terugkerende klant en de grote toegankelijkheid zie ik helemaal zitten.”

Shannah Zeebroek: “Brasserie Du Parc is het gezicht van Oostende.” © PETER MAENHOUDT

In de zaak komt er ook een uitgebreid aanbod aan alcoholvrije dranken: meer dan tien alcoholvrije bieren, een breed aanbod aan mocktails en een alcoholvrije gin-tonic. “We zijn aangepast voor drie maanden Tournée Minerale”, lacht Shannah.

Garnaalkroketten

Haar partner, acteur Tom Vermeir, stapt niet mee in de zaak. Shannah vertelt trots: “Hij kook heel graag en ik zal zijn recept van de bekende garnaalkroketten gebruiken. We zijn een koppel en helpen elkaar. Als ik in de shit zal zitten, zal hij de eerste zijn om te helpen. Maar hij moet vooral veel komen proeven en zijn mening geven.” Ook de ‘toast cannibal’ keert terug en Shannah wil een opwaardering voor de ‘demi-demi’ : “Dat is een Brussels drankje, dat hier ook wel eens gedronken wordt. Het bestaat uit een mengeling van witte wijn en bubbels, geserveerd aan tafel. Ik heb er zelfs een speciaal glas voor besteld. We kunnen dat tot de rand vullen en daarna moeten de mensen echt slurpen. Het drankje is 80 jaar oud en past hier in dit kader van Hotel Du Parc.”

In Brasserie Du Parc zijn er binnen een 100-tal zitplaatsen. Shannah Zeebroek zal een team van een tiental mensen leiden, waarvan de helft nog moet geselecteerd worden. Brasserie Du Parc heropent in mei.

Beschermd gebouw met karakter Hotel du Parc werd in 1887 gebouwd en is één van de belangrijkste Art Deco-gebouwen in de stad. Het werd verhoogd in 1928 en verbouwd in 1933. Waar nu de brasserie is, was heel vroeger de lobby van het hotel. De gelagzaal was opgedeeld in een gedeelte voor mannen (met bar) en een theesalon voor vrouwen. In de periode dat in Oostende veel gebouwen werden afgebroken, doorstond Hotel Du Parc de afbraakwoede. Het gebouw en interieur (tafels, stoelen, lambrisering, lusters en glasramen) werden in 2000 beschermd. De brasserie is een meeting point voor Oostendenaars, toeristen en kunstenaars. Menig bekende Vlaming noemt het als een favoriete plaats in de badstad. Het hotel is eigendom van de familie Linden en wordt momenteel gerenoveerd.