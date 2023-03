Sfeercafé Travalie in Houtave heropent na bijna tien jaar met nieuwe uitbaters: “Mensen zitten erop te wachten”

Op zaterdag 1 april – geen grap – is het zover: nadat het karakteristieke horecapand in de Kerkhofstraat bijna tien jaar leegstond, zwaaien eindelijk de deuren van sfeercafé Travalie weer open. Een nieuwe start voor Veronique Goethals en Marino Beke, die vroeger een bekende traiteurzaak hadden in Ingelmunster. Met Travalie gaan ze voort op het vertrouwde elan. “Ja, ook de houtskoolgrill komt terug”, glimlacht het koppel.

Het bekende sfeercafé in hartje Houtave stond al sinds 2014 te koop, maar dankzij Veronique Goethals (51) en Marino Beke (51) zit er nu eindelijk weer beweging in de zaak. Vorige zondag, tijdens de tractorzegening, deden ze al eens voorzichtig de deuren open voor een eerste proefdraai.

Traiteurzaak in Ingelmunster

“Zeg maar een eerste kennismaking”, zegt Veronique, terwijl Marino de eerste pintjes tapt. Met de tractorzegening leek het hen een goed moment om al eens open te doen. “Er is vandaag veel volk op de been”, klinkt het. “We hebben overigens gemerkt dat de heropening van Travalie enorm leeft in het dorp: de mensen zitten er echt op te wachten.”

Marino en Veronique komen uit Ingelmunster, waar ze acht jaar lang de goed draaiende traiteurzaak An Toafel uitbaatten. Eind februari trokken ze daar voorgoed de deur dicht. “Het was een emotioneel afscheid”, zegt Veronique.

“Maar we zijn helemaal klaar voor deze nieuwe start. Het is alleen nog wat zoeken voor de openingsuren. Voorlopig doen we open van 11.30 uur tot 21 uur, op zaterdag sluiten we een uurtje later en ’s zondags zijn we al om tien uur open. Onze sluitingsdagen zijn dinsdag en woensdag”, aldus Veronique.

Beperkte kaart

Marino en Veronique zullen met een beperkte kaart werken. “’s Middags zal je hier terechtkunnen voor een gezellige lunch – denk aan een lekker vispannetje of een biefstuk-friet – en in de namiddag schakelen we dan over op tearoom, ’s zomers ook interessant voor de vele fietsers die hier passeren”, zegt Veronique.

’s Avonds is het uitkijken naar de grill. “Voorlopig enkel voor ribbetjes, later misschien ook voor een goeie côte à l’os”, klinkt het. Voorts nog een aanrader: de huisbereide kaas- en garnaalkroketjes van Veronique en Marino. “En natuurlijk onze boerenstutte op de wijze van de Travalie”, glimlacht Veronique mysterieus. Wat daar precies tussen ligt, moet immers nog een verrassing blijven.

“Het prachtige interieur, met die lange stenen toog en gezellige open grill, was een van de redenen waarom we allebei op slag verliefd zijn geworden op deze zaak” – Veronique Goethals

Tot slot komt ook de bierdrink(st)er hier straks aan zijn of haar trekken. “We hebben vier lekkere biertjes van ’t vat en daarnaast ook nog een ruime selectie op fles. Tip: probeer eens onze boerenstutte in combinatie met een goede Brigand”, knipoogt Veronique. Voor de niet-bierdrinker hebben Marino en Veronique enkele alcoholvrije bieren en een lekkere huisgemaakte cocktail in de aanbieding.

Het authentieke interieur – Travalie gaat terug op een achttiende-eeuwse hoeve met smidse – bleef overigens volledig bewaard. “Enkel de keuken hebben we vernieuwd”, zegt Veronique. “Het prachtige interieur, met die lange stenen toog en gezellige open grill, was een van de redenen waarom we allebei op slag verliefd zijn geworden op deze zaak.”

Dat en de charme van het rustieke polderdorp, dat Marino en Veronique wat deed denken aan de Provence. Achteraan beschikken ze over een groot terras waar fietsers en wandelaars straks kunnen verpozen bij een drankje.