Sfeercafé ’t Verschil bestaat 20 jaar

Onlangs nodigde Stefaan Laveyne (56) uit de Populierenlaan zijn vrienden en klanten uit om samen met hem de 20ste verjaardag van zijn sfeercafé te vieren.

De aanwezigen kregen een aperitief aangeboden, een zakje friet met een brochette of een braadworst en een paar drankjes. Maar vooral, de schlagerliefhebbers werden op hun wenken bediend met een optreden van Kurt Bataille. Dat alles met een verwijzing naar het voetbalverleden van beiden bij SK Eernegem natuurlijk. “Ik was eerst meer dan 20 jaar vertegenwoordiger”, doet Stefaan zijn verhaal. “In de weekends werkte ik bij in het toen zeer gekende café ‘De Pico Bello’ op de Platse in Sint-Andries. Een typisch Club Brugge-café. Het was een fantastische periode. Het is van die periode dat ik ongetwijfeld de Club-microbe te pakken heb gekregen, maar ook de goesting om het zelf ook eens te proberen in de horeca. Zo gezegd zo gedaan en ik waagde de stap en begon met ’t Verschil op de markt in Eernegem. De eerste drie jaar combineerde ik mijn werk als vertegenwoordiger met het café.”

Niet echt een jongerencafé

“Uiteindelijk liet ik mijn job als vertegenwoordiger voor wat het was en ging volledig voor het café, waarvan ik natuurlijk zag dat het ondertussen goed draaide. Doorheen al die jaren heb ik gemerkt dat mijn cliënteel geëvolueerd is naar veertigers, vijtigers, zestigers. Het is dus niet echt een jongerencafé. Ik kan nu wel rekenen op tal van verenigingen, zoals de vogelpikclub, de spaarkas, SK Eernegem, diaclub… Er is altijd wel iets te doen. Ook de twee vergaderzaaltjes blijven maar zelden ongebruikt.”

“De 20-jarige viering van het bestaan was, wat mij betreft dan toch, een schot in de roos. Mijn oproep werd massaal opgevolgd. Dat er zoveel volk is komen opdagen, heeft me deugd gedaan. Dankzij mijn medewerkers is alles op wieltjes verlopen. Ik mag zeker heel tevreden zijn over het personeel dat ik in dienst heb. Ik zou hen allemaal, ook al diegene die in het verleden hebben bijgedragen tot de naam en faam van ’t Verschil willen bedanken voor hun inzet. Ook Wendy Polmans, die erbij was van het eerste uur, wil ik hier eens speciaal vermelden. Zij zag er persoonlijk op toe, zij heeft een evenementenbureau Life Changing Events, dat alles van een leien dakje verliep.”

Nog overeenkomst voor zeven jaar

“De coronaperiode was natuurlijk heel wat minder en al die maanden heb ik moeten leven van mijn reserves, die ik de voorbije jaren heb kunnen opbouwen. Dankzij de gemeente krijg ik nu ook een paar parkeerplaatsen die ik mag inrichten als terras. Het helpt de verliezen van de coronaperiode te verminderen. Of ik nog lang achter de toog ga staan? Daar ga ik me niet over uitspreken, ik heb nog een overeenkomst van 7 jaar met de brouwer, wat er dan gaat gebeuren, zien we dan wel.”