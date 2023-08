Sfeer- en Eetcafé De Bourge in Lichtervelde op zoek naar overnemers

In september vorig jaar heropenden Suzy en Kurt in de Statiestraat in Lichtervelde hun café als ‘De Bourge’, een sfeercafé. Daarvoor kon het café en de feestzaal gehuurd worden. Vandaag, dinsdag, werd bekendgemaakt dat zowel het café als de feestzaal over te nemen zijn.

Kurt Van Zieleghem en Suzy Deblaere hebben al meer dan dertig jaar een horecazaak in Lichtervelde. In 2020 kwam een eind aan café De Burgersgilde, en werd het De Bourge, een locatie voor onder andere privéfeestjes en vergaderingen. De achterliggende feestzaal werd omgedoopt tot Gildenhove, voorzien van een professioneel ingerichte keuken. Zowel De Bourge als Gildenhove kon worden afgehuurd. Kurt en Suzy bleven de eigenaars van het pand, dat voor hen een grote geschiedenis met zich meedraagt.

In 2022 opende café De Bourge, het café wordt vernieuwd en heropent als een sfeercafé, waar men ook een hapje kan eten. “Een plek waar je gezellig kunt babbelen en nagenieten”, vertelde Suzy, die toen achter de toog stond. Zoon Herbert van restaurant ’t Gildeke zorgt voor de tapas, jongste zoon Matthijs springt in waar nodig. Zaal Gildenhove wordt nog steeds verhuurd.

Aankondiging via Facebook

Vandaag, dinsdag, kondigde het koppel op de Facebookpagina Sfeer- en Eetcafé De Bourge aan dat ze op zoek zijn naar overnemers, “die met evenveel passie en liefde de zaak willen verderzetten”. Wie geïnteresseerd is, kan surfen naar deze site. Suzy zelf wenste geen reactie te geven.