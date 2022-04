Serge Verheecke debuteert op 1 april als patron van café ‘t Nieuw Paradijs

Vanaf vrijdag 1 april is Serge Verheecke (54) de nieuwe patron van café ‘t Nieuw Paradijs. Ervaring deed hij al op aan de zijde van zijn echtgenote Iris Glorieux (47) die in Heestert café ‘t Amusement runt. In ‘t Nieuw Paradijs neemt Serge de plaats in van zijn goede vriend Dimitri Vanneste die de zaak met Kelly Casier ruimt een jaar uitbaatte.

In café ‘t Nieuw Paradijs op het Dorpsplein in Lendelede was Serge al kind aan huis. “We hebben acht jaar in Lendelede gewoond, dit was toen ons stamcafé.” Ondertussen is echtgenote Iris Glorieux in bijberoep sinds 4,5 jaar de cafébazin in ‘t Amusement in Heestert. “We zijn er enkel op dinsdag en in het weekend open. Daar draait het café voor een groot stuk op de dartsspelers.”

Ook in ‘t Nieuw Paradijs speelt darts een grote rol. “Ik heb hier ooit FDO (Flemisch Darts Organisation) opgericht”, vertelt Serge. “Elf cafés uit West-Vlaanderen nemen het daar tegen elkaar op. Ik heb hier nu ook nog twee extra piekblokken omhoog gehangen, we willen nog iets meer inzetten op darts.”

Feestelijke opening op zaterdag 2 april

Naast de competitieploeg is er ook nog een intern kampioenschap pieken, wordt er op zondagnamiddag gekaart door de kaartclub en heeft de Kon. Veloclub er het lokaal. “Donderdag wordt onze sluitingsdag. Van maandag tot en met woensdag zijn we open van 10 tot 13 uur en van 16 uur tot sluitingstijd. Op vrijdag gaan we om 15 uur open, in het weekend om 10 uur. Als het nodig is zijn we dan over de middag open, anders sluiten we even. Maar als het terras vol volk zit, kun je moeilijk de mensen wegjagen natuurlijk”, glimlacht Serge.

In Heestert stak Serge uiteraard al een handje toe, maar nu wordt hij voor het eerste fulltime herbergier. “We zien het zeker zitten. Vrijdag 1 april is de eerste dag dat we open zijn, zaterdag 2 april is er de feestelijke opening.