Seppe (26) en Robin (25) starten Bar Sero voor 25-plussers:“We moesten zelf te vaak zoeken naar leuke locaties om uit te gaan”

Heule is een nieuwe horecazaak rijker: Bar Sero, vernoemd naar uitbaters Seppe Devoldere (26) en Robin Degrave (25). De hippe bar ligt vlak aan de Ringlaan te Mellestraat 110, in het gewezen pand van café De Rembrandt. “We hebben sterke cafés in Heule, maar nog niet zoals ons concept. Hier word je geprikkeld door ons interieur met een aanbod aan de betere wijnen, cocktails en tapas.”

Vroeger zat Seppe in de autosector. “Maar de goesting om daarin verder te gaan was soms ver te zoeken. Ik wou iets anders doen. Als ik zelf uitging, vond ik dat er een tekort was aan plaatsen voor mensen boven de 25 jaar. Ik moest te vaak zoeken naar een café of discotheek waar het leuk is en die lang genoeg open is, anders zit je standaard tussen 18-jarigen. Ik wou iets opstarten, maar liever niet alleen.” Zo dacht Seppe aan zijn vriend Robin. Het duo zat samen op school in SiVi Torhout waar ze elk hun zevende jaar volgden in Integrale veiligheid. “Het heeft altijd geklikt. Ik zocht een capabel iemand die de stress van een horecazaak aankan en betrouwbaar is. Robin was de man die ik zocht.” Robin heeft een fitness in Staden die hij zal blijven combineren met het uitbaten van Bar Sero.

Bloemenmuur

De wanden van Bar Sero zijn zwart geschilderd en worden gebroken door een bloemenmuur en ludieke neonborden. Aan het plafond zijn meerdere LED lichtstrips bevestigd waarbij je elk lampje per twee centimeter apart kan bedienen. Binnen staat een ruim barmeubel. Op de kaart staan zes verschillende bieren, wijnen, champagne en acht verse cocktails. Daarnaast biedt Bar Sero de betere tapas zoals zeven verschillende kazen, een meterlange plank met allerlei hapjes, verschillende toasten waaronder zalm en américain.

“Simpele dingen, maar lekker. We willen een mooie plaats creëren waar je op je gemak kan zitten na het werk of ‘s avonds, maar die evengoed voldoende prikkelt in de late uurtjes. We kiezen onze muziek naargelang de sfeer. Dat gaat van klassiekers tot salsa.” Bar Sero beschikt over een groot zuidwestgericht terras met 80 plaatsen. “We willen ook verschillende evenementjes organiseren. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een pintenbeurs waarbij de prijs van het bier opeens zakt, maar ook een gemaskerd evenement of een barbecue buiten.”<

Op de opening waren een 400-tal mensen aanwezig. “De reacties waren positief. Veel mensen vonden de metamorfose van het interieur fantastisch.”

Bar Sero is voorlopig elke dag open van 15 tot 1 uur, op zaterdag vanaf 14 uur en op zondag vanaf 11 uur. Vrijdag en zaterdag is het café open tot 4 uur en op zondag tot 22 uur.