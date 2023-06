Sensationele Sinksen Spaghetti Slag haalt kaap van 1.000 verkochte spaghetti’s: “Een gratis vat!”

Ook tijdens de afgelopen editie van Sinksen organiseerde eetcafé Petit Paris de ‘Sensationele Sinksen Spaghetti Slag’. Wie op zondag of maandag met de volledige tafel spaghetti bestelde, kreeg de garantie dat die binnen het kwartier op tafel stond. Maar dat was niet de enige stunt. “Als we 1.000 spaghetti’s verkochten, trakteren we een gratis vat. We klopten af op 1.037”, vertelt een tevreden Vincent Vermaut (36).

Tijdens het Sinksenweekend werd de volledige menukaart geserveerd, maar de spaghetti’s (normaal, volkoren, bolognaise of vegetarisch) gingen via de foodtruck. “Het concept van de ‘Sensationele Sinksen Spaghetti Slag’ brengt wel wat sfeer”, lacht Vincent, die al vijf jaar Petit Paris uitbaat op het Sint-Michielsplein.

Vincent Vermaut. © gf

“De tafel stelt een timer in en wanneer het spannend wordt, begint iedereen af te tellen. In tegenstelling tot vorig jaar was elke bestelling binnen de tijd, maar we hebben wel als afsluiter onze laatste klanten op maandag een fles Picon Petit Paris gegeven.”

Brouwerij Ruimtegist

Vorig jaar werden 890 spaghetti’s besteld, nu ging het team voor meer en ook daar werd een leuke actie aan gekoppeld. “Als we 1.000 spaghetti’s verkochten tijdens de Sensationele Sinksen Spaghetti Slag, beloofden we een gratis vat te trakteren. We klopten uiteindelijk af op 1.037. Ook Brouwerij Ruimtegist doet mee met de actie met als resultaat drie vaten: Bockor, Vie en Nova.”

Er werden maar liefst 1.037 spaghetti’s besteld én op tijd geleverd.

Een datum volgt binnenkort. Waarschijnlijk een zondagnamiddag in juni, onder onze tent met muziek en hapjes. Ik denk wel dat het leeft en er veel volk zal op afkomen. Een gezapige zondagnamiddag, zoals het hoort (lacht). We zullen het sowieso nog uitgebreid communiceren zodat het niet onopgemerkt voorbijgaat. Hou alvast onze sociale media in de gaten.”