Sebastien en Liesbeth brengen met Brasserie Saint-Tropez liefde voor Frankrijk naar Oostende

De badstad is een nieuwe brasserie rijker: in de Saint-Tropez waan je je even in Frankrijk. “We brengen die typische sfeer in onze zaak met een keuken die doorlopend open is”, zeggen de uitbaters.

Sebastien Momerency (42) runde jaren zijn eigen reclamebureau dat hem onder meer bij Plopsaland bracht: “Vanaf 2019 deden we er met Dunique ook bedrijfs- en privé-evenementen bij. En dat was erg leuk.”

Echtgenote Liesbeth Debruyne (32) werkt sedert 2019 mee in de zaak en heeft horeca-ervaring: “Ik heb samen met mijn broer vijf jaar een zaak in Nieuwpoort gerund en stuurde aan om er ook horeca bij te doen.”

Het koppel had het concept voor een Franse brasserie al helemaal uitgetekend en ging op zoek naar een pand. Dat vonden ze en op vier weken tijd creëerden ze Saint-Tropez dat sinds begin juli open is. “We reizen zelf vaak naar de Franse kusten en wilden in onze zaak het gevoel van Frankrijk brengen”, zegt Sebastien.

Louis de Funès

“Dat betekent dat je tussen 11 en 22 uur langs kan komen voor een glas. Je kunt hier evengoed terecht voor een koffie. De keuken is ook doorlopend open en dat zie je niet zo vaak meer. Er is een open keuken en ook het keukenpersoneel is betrokken bij de zaal.” Liesbeth: “We brengen kleine gerechtjes om te delen, typisch Franse gerechten en onze bouillabaisse of vissoep.”

Sebastien: “De zoektocht naar personeel viel erg mee en tot op vandaag is er interesse. We zagen op 3 weken 35 mensen en stelden ons team samen.”

“Het is veel meer dan enkel de naam. Hier wordt enkel Franse muziek gespeeld, tegen de muur prijkt een zicht van de haven van Saint-Tropez en ook het icoon van de stad, acteur Louis de Funès, is aanwezig. Ook kinderen zijn hier welkom en zij kunnen via een knutselplaat hun eigen ‘Gendarmes de Saint-Topez’-kepie maken”, zegt Sebastien. Deze zomer is Saint-Tropez elke dag open.