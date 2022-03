Sebastiaan opent op 1 april café D’Echte in vroeger pand Son Vida in Roeselare

De 21-jarige Sebastiaan ‘Seba’ Goethals treedt in de voetsporen van zijn meme en nonkel. Op vrijdag 1 april opent hij de deuren van café D’Echte in de Zuidstraat. “Meme is heel trots op me. Ze is hier deze week zelfs al glazen komen afwassen.”

Roeselarenaar Sebastiaan ‘Seba’ Goethals stamt af uit een echte horecafamilie. Oma Jeannine Degryse baatte bijna dertig jaar café Amerika in de Bruanestraat uit. “Ik was toen nog niet geboren, maar meme heeft er me wel veel over verteld”, zegt Seba. Zijn nonkel Christophe Loontjens is al jarenlang een van de vaste gezichten in café-brasserie De Eekhoorn op het Stationsplein. “De passie voor horeca zit dus wel in de familie. Ik volgde een koksopleiding en speelde aanvankelijk met het idee om een eigen restaurant te openen. Uiteindelijk heb ik toch gekozen voor een café.” Seba deed de voorbije jaren al ervaring op in verschillende cafés in het centrum van de stad zoals Den Arend en Bistro Botanique. “Maar ik speelde toch met het idee om net als mijn oma een eigen café te runnen.”

Een drietal maand geleden liet Sebastiaan zijn oog vallen op het pand langs de Zuidstraat waar vroeger café Son Vida huisde. “Ik ken het eerlijk gezegd niet, maar toen ik hier kwam wist ik meteen dat ik hier een café wil starten. Een mooi pand, een ruim terras en de mogelijkheid om deze zomer misschien nog een extra bar te installeren in een klein tuinhuisje.”

De voorbije maanden friste Seba de zaak helemaal op. “Daarbij kon ik rekenen op hulp van mijn vrienden. We noemen onszelf soms ‘d’echte’, dus voor een naam voor het café moest ik niet ver zoeken.”

Bouwwerken

Sebastiaan opent vrijdag voor het eerst de deuren van zijn zaak. “D’Echte wordt een typisch pintendrinkerscafé voor jong en oud, maar ik hoop toch vooral tijdens de weekends jongeren te lokken. Zoveel jongerencafés zijn er niet meer in de stad.” Ondertussen volgt Seba ook de werken bij de buren op de voet. Naast het café wijkt het voormalige Zuidpand voor het grote nieuwbouwproject Mandelhof. De start van de afbraakwerken staat gepland voor de paasvakantie. “Wellicht zal ik dan voor enige tijd mijn terras achteraan niet kunnen gebruiken.”

Seba krijgt alvast volop de steun van zijn oma. “Meme kwam deze week zelfs de glazen afwassen. Ze is erg trots op me. Mocht ze kunnen, ze zou opnieuw café houden.”

Café D’Echte zal iedere week open zijn van woensdag tot en met zaterdag en dit vanaf 16 uur. “Ik bekijk ook nog de mogelijkheid om op zondag open te doen.”