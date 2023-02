SeaKing tripel krijgt exclusief klein broertje: ‘Huisbier’ brouwt nu ook stout op basis van zeewier

Een goeie drie jaar na de lancering van de SeaKing tripel brachten uitbrouwer Didier Ghevaert en ‘seaweedchef’ Donald Deschagt nu een zeewierstout op de markt. Behalve in de smaak, is er ook een historische link met de zee. “Stoutbier behoedde de vissers voor tyfus.”

Didier Ghevaert was met zijn verlichtingsgroothandel ‘Licht aan zee’ al een tijdje actief aan de kust toen hij een vijftal jaar geleden, gedreven door zijn andere grote passie, zelf gerstenat besloot te gaan bottelen en verdelen. De bieren van Huisbier staan vandaag al in heel wat horecazaken aan zee op de kaart. “Het eerste biertje dat we op de markt brachten was de SeaKing ZiltBlond, een fris blondje met een snuifje zeezout uit de Oosterschelde. Seaweedchef Donald Deschagt (die in Bredene le Homard et la Moule uitbaat en onder de noemer Studio Zeewier al een hele resem producten op basis van zeewier uitbracht, red.) nam het op in zijn gamma, en zo zijn we samen tot het verhaal van de SeaKing tripel gekomen”, vertelt Didier.

Bijna zwart

Die zeewiertripel werd een bestseller en dus ontwikkelden Didier en Donald nu een tweede, exclusief craftbier op basis van zeewier. Donald selecteerde voor de ZeewierStout de beste soorten, Didier zocht samen met Wim Saeyens van brouwerij De Graal naar de bijpassende mouten. Het resultaat is een donker, bijna zwart bier waar je subtiel de zee in proeft. “Maar als je de smaak van zeewier niet kent, haal je deze er moeilijk uit. Dat komt doordat de – ambachtelijk gebrande – koffiemout zo’n uitgesproken smaak heeft”, legt Didier uit.

1.000 liter

En er zit ook nog ergens een chocolade-aroma in. “De verschillende aroma’s zijn mooi in balans, wat het bier heel toegankelijk maakt. Ideaal als degustatiebier of aperitief. Waar de Snelle Mokke van Dominiqe Persoone bijvoorbeeld meer aanleunt bij de dessertstout, is die van ons iets bitterder maar hij heeft wel een lager alcoholpercentage. Het blijft natuurlijk een nichebiertje – 1.000 liter is ook een relatief kleine oplage voor een eerste brouwsel – maar we voelen aan alles dat het in zijn segment een topper wordt. In veel horecazaken staat onze zeewierstout al op de kaart als suggestie, we zijn blij dat ze eens een echte stout uit de regio kunnen aanbieden. Stoutbieren zijn na de IPA’s en barrel aged bieren de laatste nieuwe hype, bruin bier is dan weer een beetje passé”, klinkt het.

“Stoutbieren zijn na de IPA’s de laatste nieuwe hype”

Behalve in de smaak, is er trouwens ook een historische link met de zee: stout is van oorsprong een biertype dat zeelui behoedde voor tyfus en ander ongemak, veroorzaakt door vervuild drinkwater. “Een echt bier voor een stoere zeebonk dus”, knipoogt Didier. Zijn kustbiertjes zijn ondertussen te vinden in een honderdtal horecazaken aan zee, van Knokke tot De Panne, en ook in de retail. “Dat is in coronatijd onze redding geweest”, aldus Didier, die nog heel wat plannen heeft. “Ik zou op onze website graag enkele zelfbedachte ‘biertail’-receptjes – voor cocktails op basis van bier – delen. Nog een nieuwe biertrend die momenteel volop aan het opkomen is”, besluit Ghevaert.