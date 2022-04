Schrijnwerker Bram opent praat- en eetcafé The Fox in Brugge

De uit Gent afkomstige Bruggeling Bram Goethals opent dit weekend zijn praat- en eetcafé The Fox. De zaak is gevestigd in het pand in de Mallebergplaats, waar jarenlang nachtrestaurant Het Gulden Vlies huisde.

De horeca is geen nieuwe omgeving voor Bram Goethals. Hij werkte enkele jaren als barman en kelner in de bekende taverne L’Estaminet. De gehuwde vader van twee besloot later echter om in de bouw aan de slag te gaan, eerst in loondienst bij Aradec en later als zelfstandig schrijnwerker. Zijn bestelwagen was daarbij erg goed herkenbaar aan de ludieke slogan ‘Zo Goethals mogelijk’.

De lokroep van de horeca klinkt vaak erg luid voor wie er van geproefd heeft, en dat is dus ook bij Bram Goethals het geval. Op vrijdag 1 april, om 17.30 uur, opent hij de deuren van zijn praat- en eetcafé The Fox in de Mallebergplaats 17, op een steenworp van de Burg. In het pand huisde voorheen maar liefst 32 jaar lang het laatavond- en nachtrestaurant Het Gulden Vlies.

“Een van de eerste dates met mijn vrouw, zo’n acht jaar geleden, was net in dit restaurant”, lacht Bram. “Toen ik aan het scrollen was op een vastgoedwebsite en zag dat het pand van Het Gulden Vlies over te nemen was, was ik meteen enthousiast. Het is altijd al mijn droom geweest om mijn eigen horecazaak uit te baten. Het pand heeft daarbovenop de perfecte locatie, in het hartje van de stad.”

Zoontje Fosse

De naam voor zijn zaak, The Fox, ontleent Bram aan de voornaam van zijn zoontje Fosse. “Het is eigenlijk een idee van een neef van mij en het klinkt best wel catchy, vind ik”, zegt Bram. “In anderhalve maand heb ik de zaak hier zelf heringericht, met veel gebruik van hout en warme kleuren. Bedoeling is ook om het alleen uit te baten, eventueel op drukke momenten eens met een flexi-jobber ter versterking. “

“k zal vijfendertig speciaalbieren en een tiental wijntjes aanbieden. De eetkaart houd ik beperkt. Die zal bestaan uit kaas- en charcuterieschotels. Wie een klein hapje wil bij het aperitief, kan kiezen uit een ‘sneukelplankje’ en voor wie het iets meer mag zijn heb ik de maaltijdschotels met ook brood en boter erbij. Bedoeling is dat iedereen zich hier welkom voelt, zeker de Bruggelingen, maar ook de toeristen.”

