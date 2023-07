Saskia en Christian nieuwe uitbaters café ’t Hommeltje in Kemmel

Café ’t Hommeltje in Kemmel is opnieuw open. Christian Hofkens (46) en Saskia Vanneste (43) worden de nieuwe uitbaters. “We zijn de vorige uitbaters Vera en Luc dankbaar voor de vele tips. Even dachten we om de naam van het café te veranderen, maar uit respect voor Vera en Luc doen we dat niet.”

Christian is metaalarbeider in Ieper en zal voornamelijk in het weekend meehelpen in het café. “In de Barakken in Menen werkte ik ooit als flexi-jobber in een café.” Ook voor Saskia is de horeca niet nieuw. “Maar dan spreken we van vele jaren terug, als opgroeiende tiener hielp ik een handje in cafés in Zulte en Wakken, in de streek waar ik geboren ben.”

Huismoeder

De voorbije jaren was Saskia voornamelijk fulltime huismoeder voor de zes kinderen uit het gezin: Ilyana (17), Annaelle (14), Esmee (12), Ayfer (10), Esra (9) en Jaylen (8). “Nu kan ik de kinderen al wat meer loslaten en keken we uit naar een job op zelfstandige basis. Eerst dachten we aan een broodjeszaak tot we ons oog lieten vallen op dit café.”

Kleine snacks

Het interieur van ’t Hommeltje werd wat opgeknapt, zo verdwenen de muurbanken en kwamen rode zitstoeltjes in de plaats. “We plaatsten ook een biljart, een flipperkast en een dartsbord. Sportwedstrijden kunnen op ons TV-scherm gevolgd worden.”

Saskia en Christian willen de traditie van Vera en Luc verder zetten. “Een café waar iedereen zich thuis voelt en waar plaats is aan de toog voor iedereen.” Er worden in ’t Hommeltje ook kleine snacks geserveerd.

Polenlaan. Open vanaf 9 uur, sluitingsdag op woensdag.