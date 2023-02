Sarah (24) en Anton (25) verkozen tot beste Belgische vegan cateraar: “Gasten reageren vol ongeloof op onze stoofvlees en vol-au-vent”

In de Centrale in Gent werden op maandagavond 6 februari de Belgian Vegan Awards uitgereikt. In de categorie ‘Best Catering’ ging Vegansa uit Gits met de overwinning aan de haal. De bezielers daarvan zijn Sarah Claeys (24) en Anton Huilmand (25), die pas twee jaar geleden met hun eigen cateringzaak begonnen. “Tijdens de coronacrisis hebben we onze recepten op punt gesteld.”

Veganismevereniging BE Vegan wil met deze prijzen diverse initiatieven in de kijker plaatsen die het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het vegan aanbod in België. “Gent en Antwerpen blijven de aantrekkelijkste steden voor wie graag een plantaardig restaurant opzoekt, maar ook West-Vlaanderen kent heel wat vegan talent”, klinkt het bij de organisatie.

(lees verder onder de foto)

Het vegan stoofvlees is populair. © gf

Vegansa uit Gits behaalde afgelopen maandag de eerste plaats in de categorie ‘Best Catering’. De beste Belgische vegan cateraar biedt net zoals de andere genomineerden een volledig plantaardig aanbod aan waarbij er getracht wordt om zo goed als geen afval te creëren. Sarah Claeys (24) en Anton Huilmand (25) zijn afkomstig uit Gits en wonen nu in Rollegem-Kapelle. Binnenkort verhuizen ze naar Gent, waar Sarah haar master Psychologie afwerkt. Anton plaatst robots in de farmaceutische industrie.

Geen koksopleiding

Het koppel heeft geen koksopleiding, maar stampte twee jaar geleden wel een eigen cateringzaak uit de grond. “We waren net zelf vegan geworden”, vertelt Sarah. “Het was heel moeilijk om op restaurant te gaan of op een feestje degelijk vegan eten te vinden. Je wil natuurlijk niet continu slaatjes eten. Omdat we daar iets aan wilden veranderen, maar uiteraard ook uit interesse, zijn we zelf gerechten beginnen maken.”

(Lees verder onder de foto)

Het vegan julientje scoort bijzonder goed. © gf

Tijdens de coronacrisis hadden ze meer tijd om te experimenteren. “Toen hebben we echt veel gekookt en onze recepten op punt gesteld. We lieten onze familie proeven van vegan stoofvlees en vol-au-vent. Ondanks dat het fervente vleeseters zijn, vonden ze het enorm lekker. Zij hebben ons overtuigd om als cateraar te starten.”

Gasten positief verrast

De voorbije jaren verzorgde Vegansa de menu op verschillende feesten, babyborrels en huwelijken. “Onze klanten vragen vaak om niet te vermelden dat alles veganistisch is. De gasten op het feest komen dan tegen ons vertellen dat ze blij zijn dat het eten niet volledig vegan was, omdat de personen die het feest organiseerden vegan zijn. Als we ze vertellen dat alles wel degelijk honderd procent plantaardig was, reageren ze vol ongeloof.”

“We verwachten niet dat iedereen vegan wordt, maar het is wel leuk als ons gerecht voor een openbaring zorgt”

Vooral de stoofvlees, vol-au-vent en julientje scoren bijzonder goed. “Men heeft niet door dat er geen vlees in zit. Vaak reageert men dat het een ander soort vlees was, maar wel heel erg lekker. De reacties zijn steeds positief. Dat maakt duidelijk dat vleeseters niet veel missen als ze vlees eens achterwege laten. En dat er al veel alternatieven bestaan. De traditionele smaak komt vaak door de kruiden, en die gebruiken wij ook.”

Zaadje planten

Ook voor hun vrienden kookt het duo vaak. “We verwachten niet dat iedereen vegan wordt, maar het is wel leuk als ons gerecht voor een openbaring zorgt. Sommige vrienden eten nu bijvoorbeeld een of twee dagen per week geen vlees. ‘Wij planten een zaadje, nadien moet de boom zelf groeien’, zegt Anton.” Nu wordt het vooral een jaar genieten van hun prestigieuze titel. “Genomineerd worden als beste cateraar was al een verrassing, die categorie winnen is enorm leuk. De trofee staat alvast thuis te pronken.”