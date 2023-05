Santé Wines opent nieuwe belevingswinkel in de Legeweg

Santé Wines, de wijnhandel van de bekende Brugse sommeliers Benoît Couderé en Dries Corneillie, opende deze week een nieuwe belevingswinkel in de Legeweg waar hun wijnen uitstekend tot hun recht komen. “We plaatsen doelbewust een lange tafel om proefsessies aan te bieden.”

Benoît Couderé en Dries Corneillie hoeven we als sommeliers nauwelijks nog voor te stellen. Het zijn beiden toppers in hun vak, mochten zich elk al Beste Sommelier van België noemen en ze werkten in toprestaurants zoals De Karmeliet, Boury en De Jonkman. Nadat Benoît er eerder voor koos om te stoppen als restaurantsommelier en zich volop op de wijnhandel Santé Wines te storten, zetten ook Dries vorig jaar die stap.

Het duo toont zich nu duidelijk ambitieus met Santé Wines, de wijnhandel met advies zoals ze het zelf noemen. De eerste jaren werkten ze van bij hen thuis, maar nu openen ze dus voor het eerst een permanent, fysiek verkooppunt, namelijk in de Legeweg 50 in Sint-Andries. “Toen we het pand hier aankochten, stond het al zo’n zeven maanden leeg. Voorheen zat hier jarenlang een vestiging van supermarkt Alvo”, vertelt Dries Corneillie. “Wij gebruiken ongeveer de helft van de oude supermarktruimte voor de winkel, de rest is stockageruimte voor onze wijnvoorraad.”

Schikking

Dries en Benoît gingen in zee met het bureau Konrad & Fraay voor de inrichting. En het mag gezegd, het eigentijdse en toch warme interieur oogt bijzonder fraai. “Mede op hun advies plaatsten we centraal een lange tafel mét fornuis. Het is immers de bedoeling om op termijn proefsessies met ook eens een hapje erbij aan te bieden”, zegt Dries. “Als sommelier hebben we zelf een koksopleiding achter de rug, maar mogelijk nodigen we ook wel eens een gastchef uit voor een food&winepairing.”

Over de schikking werd duidelijk ook nagedacht. Zo zijn de wijnen ingedeeld in vier categorieën, namelijk fris wit, vol wit, elegant rood en elegant krachtig. De duurdere wijnen en champagnes hebben hun eigen hoekje en dan is er ook nog een rek speciaal voor de wijnen onder de 15 euro. (PDV)

Info: https:/santewines.be/