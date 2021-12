Sans Cravate in Brugge en chef Martijn Defauw vallen in de prijzen bij Gault&Millau

Naar jaarlijkse gewoonte werd op maandag de negentiende editie van de Gault&Millau Gids voorgesteld, in virtuele vorm weliswaar. Maar liefst 1.375 restaurants werden dit jaar beoordeeld, waarvan 135 nieuwkomers. Twee culinaire toppers uit onze provincie vielen in de prijzen.

Er wordt eerst even teruggeblikt naar de editie van vorig jaar, toen er lastminute moest geschakeld worden. Door de coronacrisis leek een fysieke uitreiking niet meer haalbaar, waardoor in 2020 voor het eerst een digitale show werd georganiseerd. Ook nu is dit het geval, de uitreiking wordt uitgezonden uit Brussel, een epicentrum van de culinaire wereld volgens de presentatoren.

Jonge Chef van het Jaar

Dit jaar kwamen niet denderend veel awards onze richting uit, maar toch heeft West-Vlaanderen met Martijn Defauw van restaurant Rebelle de titel ‘Jonge Chef van het Jaar’ in de wacht kunnen slepen. Het restaurant uit Marke behaalde tevens een scoren van 15 op 20. “Onze menu’s zijn gevuld met lokale kwaliteitsproducten en we streven elke dag naar vernieuwing. Dat dit op deze manier wordt erkend is natuurlijk fantastisch”, klinkt het.

Beste Wijnkaart

Verder mocht Sans Cravate uit Brugge de prijs voor ‘Wijnkaart van het Jaar’ in ontvangst nemen. “Ik steek daar heel veel tijd in”, vertelt chef Henk. “Ik vind dat een wijnkaart veel zegt over de uitbater van het restaurant. Hoe meer aandacht aan die kaart wordt besteed, hoe meer liefde er in de gerechten zit. Daar ben ik van overtuigd.”

Sans Cravate / Henk Van Oudenhove © Davy Coghe