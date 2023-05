Sandra en Yves openen Pastacorner in Zeebrugge

In een ruim pand in de Vismijnstraat in Zeebrugge, op de site van het voormalige Seafront, hebben Sandra Verbelen (52) en Yves Buyens (53) de deuren van Pastacorner geopend. Zoals de naam al aangeeft, leggen ze er zich volledig toe op het aanbieden van pastagerechten, zowel voor consumptie ter plaatse als voor takeaway.

“Wij zijn afkomstig van Lebbeke (in Oost-Vlaanderen, red.), waar we tweeëntwintig jaar lang brasserie Den Bierboom hebben gerund”, zegt Sandra. “Dat hebben we heel graag gedaan, maar het was een erg grote zaal met veel personeel en we wilden iets rustiger en kleinschaliger gaan werken.”

Zeebrugge is geen vreemde omgeving voor Sandra en Yves: ze komen er al sinds 2013 en hadden een appartement aan de Rederskaai. En nu is Zeebrugge echt hun vaste stek geworden.

“We voelden ons hier al vlug heel goed en vooral ook welkom. Dus hebben we niet lang getwijfeld over een locatie voor onze nieuwe zaak. Bovendien is onze zoon sommelier in visrestaurant ’t Werftje hier vlakbij. Zo hoorden we dat er hier nog ruimte was voor een horecazaak”, gaat Sandra verder. “We serveren hier alle bekende pasta’s, maar we hebben ook een wekelijks wijzigende pasta. En we bieden ook speltpasta en glutenvrije pasta aan”

(PDV)