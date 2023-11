Sandra en Frederic blazen populair café in Sleihage nieuw leven in: “De naam ‘t Rozeke is een verwijzing naar het verleden”

Sandra Verstraete en Frederic Declercq uit Poelkapelle zijn de nieuwe uitbaters van de zaak in Sleihage die eerder gekend stond als De Commerce en ’t Rozenhof. Na een grondige renovatie heropenen ze het café als ’t Rozeke. “Gezelligheid moet hier primeren.”

Het alleenstaande café langs de Diksmuidesteenweg (N36) op de grens tussen Hooglede en Staden staat bij meerdere generaties gekend als een populaire zaak. Het werd lang uitgebaat als ’t Rozenhof, dat in 2016 te maken kreeg met een hevige brand. Drie jaar later heropende Enrique Espriet het etablissement als De Commerce.

Na meer dan een jaar leegstand kent het café met Sandra Verstraete en Frederic Declercq uit Poelkapelle nu twee nieuwe gezichten. Frederic heeft een verleden als havenarbeider en Sandra werkte lang in een kledingwinkel. In Poelkapelle baatte zij anderhalf jaar het Swingcafé uit. Nu duiken ze samen in Sleihage de horecawereld in.

Ontmoetingsplek voor jong en oud

“We kozen dit pand omdat er heel wat mogelijkheden zijn”, vertelt Sandra. “Het staat alleen, heeft een grote parking en is commercieel goed gelegen. Het is een café waar we ook kleinere activiteiten zoals een dansnamiddag en optredens kunnen organiseren.”

Het interieur van De Commerce werd volledig vernieuwd en kreeg met ’t Rozeke een nieuwe naam. “Heel wat mensen kennen het voormalige Rozenhof. Met ’t Rozeke verwijzen we daarnaar. Het is een zeer mooie naam voor de nieuwe start in deze zaak.”

Frederic en Sandra mikken niet op een bepaald doelpubliek. “Een café is een weerspiegeling van de maatschappij. Iedereen is hier welkom”, zegt Sandra. “Het wordt een ontmoetingsplek voor zowel jong als oud, waar je elkaar kan leren kennen in een gezellig kader. Want gezelligheid primeert, klanten moeten hier plezier kunnen maken in een leuke sfeer.”

Entrecote en verse appelcake

Een typisch nachtcafé wordt het wel niet. “Soms zullen we eens vroeg sluiten, een andere keer blijven we langer open. Op woensdag openen we onze deuren vanaf 12 uur. Van donderdag tot en met zondag zijn we al van 10 uur open. Een sluitingstijd is er niet, dat bepalen we de dag zelf.” Op maandag en dinsdag sluit ’t Rozeke.

Naast een aanbod aan dorstlessers kan je er ook de knorrende maag stillen. “We bieden zelfgemaakte spaghetti bolognaise en carbonara, soep en een vispannetje aan. Je kan hier ook entrecote krijgen. En in de namiddag serveren we verse wafels, pannenkoeken en appelcake met ijs.”

Clubs gezocht

In ’t Rozeke kan je ook kaarten, darten en je uitleven op een boksbal, biljart- of kickertafel. “We hebben al een kaartersclub. Andere clubs zijn ook welkom, die mogen zich zeker aanbieden”, besluit Sandra.