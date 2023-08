Sandra (48) en Manuel (53) openen frituur Frietamientje in Oostende: “We combineren het gezonde met het ongezonde“

Liefhebbers van lekkere Belgische frietjes hebben er een nieuw adresje bij in Oostende. Sandra Desmet (48) en Manuel Damas (53) baten sinds kort frituur Frietamientje in de Torhoutsesteenweg uit. “Frieten mogen dan wel ongezond genoemd worden, bij ons krijg je er een gezond stuk fruit bij”, zegt Sandra.

Manuel is eigenlijk van Portugese afkomst, maar trok op zijn achttiende al naar België. “Mijn ouders waren boeren”, steekt de man van wal. “Ik hielp hen op het land. Alleen was er op een gegeven moment te weinig werk voor ons allemaal. Daarom koos ik voor een Belgisch avontuur. In België was er voldoende werk, dus waarom niet. Ondertussen woon ik hier 36 jaar en het bevalt me hier nog steeds prima.”

Kort na zijn aankomst in ons land leerde hij Sandra kennen en samen met hun 26-jarige zoon en hun 14-jarige dochter probeert Manuel zijn gezin alles te geven. “Of ik ooit nog wil terugkeren naar Portugal? Even hebben we daaraan gedacht, maar we wonen hier zo graag. Bovendien zou het voor Anna-Maura niet gemakkelijk zijn. We wonen ondertussen al dertien jaar in West-Vlaanderen, meer bepaald in Meulebeke. Maar dat dialect, dat hebben we nog niet helemaal onder de knie.”

Van bakkerij tot frituur

Manuel werkt op vandaag in de paardenwereld, en het is vooral Sandra die in Oostende frietjes zal bakken. “Met de hulp van Manuel ’s avonds”, geeft ze toe. “Eigenlijk wilden we dat dertien jaar geleden al. We hadden toen de keuze: een bakkerij of een frituur. Uiteindelijk werd het een bakkerij. Die baatten we uit in Pepingen, in de buurt van Halle. De fout van Manuel eigenlijk. (lacht) Hij maakte uiteindelijk de keuze, maar ook die keuze bleek geen slechte keuze te zijn.”

Toch werd de droom om een frituur uit te baten niet helemaal opgeborgen. “Het was nu of nooit”, vervolgt Sandra. “We gingen een optie bekijken in Damme en twee opties in Oostende. Uiteindelijk werd het deze. We kozen voor de grote stad. Oostende leeft tijdens de winter en de zomer. Damme was heel mooi, maar geef ons toch maar de drukte van de stad. Voorlopig rijden we elke dag op en af naar Meulebeke, maar misschien dat we in de toekomst verhuizen naar hier. De dochter zou dat alvast volledig zien zitten.”

Stuk fruit bij iedere bestelling

De naam Frietamientje werd eigenlijk gekozen door een van hun beste vrienden. “Hij zei ooit: moest ik een frituur uitbaten, dan noem ik het Frietamientje. Dat klonk wel goed en daarom kozen we voor die naam. Daarnaast zegt men dikwijls dat frieten ongezond zijn, en daarom willen we het gezonde aan het ongezonde koppelen door de klanten bij hun bestelling een stuk fruit te laten kiezen. Daar komen dus de vitamientjes van”, aldus Sandra.

Ook Portugese touch

En aangezien Manuel Portugese roots heeft, mag ook een Portugees gerecht niet ontbreken. “We gaan kip aan het spit serveren met een Portugese marinade”, duidt Manuel. “En we serveren ook pasta de nata, een Portugees gebakje. Later zullen er waarschijnlijk nog wel gerechten bijkomen, maar we blijven een Belgische frituur natuurlijk.”