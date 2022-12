Samen kokkerellen in het buurthuis d’Oude Kapelle

Sinds kort is er steeds meer aandacht voor buurtgerichte zorg, een tendens waar ook Wieltjesgracht vzw met het buurthuis d’Oude Kapelle en de inzet van een buurtzorgcoördinator graag aan meewerkt en zijn schouders onder zet.

“In mei breidde de Wieltjesgrachtfamilie uit met het buurthuis d’ Oude Kapelle. Deze naam werd niet zomaar gekozen, want het toekomstige buurthuis is gevestigd in de voormalige Onze-Lieve-Vrouw Gasthuiskapel op de site. Het buurthuis werd vanaf mei toegevoegd in het rijtje van buurtgerichte initiatieven van Wieltjesgracht”, vertelt buurtzorgcoördinator Maddy Decroix. “In het buurthuis zullen er in de toekomst dagelijks warme maaltijden worden aangeboden in het sociaal restaurant in samenwerking met het Huis aan de Vaart (De Lovie). Alsook activiteiten van allerhande aard, bijvoorbeeld kaartersnamiddag, filmavond, bewegingslessen in samenwerking met Fit tot in de Pit – het bewegingshuis van Lou en Mien Verstraete – maar zeker ook infonamiddagen. Ook andere verenigingen zijn welkom om activiteiten te organiseren. Er is tijdens de weekdagen steeds een vrijblijvend centraal aanspreekpunt aanwezig voor alle zorg- en welzijnsvragen van de buurtbewoners zodat diens netwerk verstevigd kan worden voor maximale ondersteuning in de thuiszorg. We organiseren niet alleen activiteiten binnenshuis maar ook buitenshuis.”

Kokkerellen in gezelschap

“We merkten tijdens onze activiteiten dat sommige buurtbewoners het bereiden van warme maaltijden of koken voor hun plezier achterwege lieten omwille van het gemis van wat gezelschap”, pikt ergotherapeut Saar Gouwy in. “Daarom zetten we in op gezamenlijk koken, samen tips uitwisselen en gerechten bereiden die dan mee kunnen genomen worden naar huis. We hebben een aantal proefsessies achter de rug met spaghettisaus en hutsepot op losse kookfornuizen, maar sinds kort kunnen we aan de slag met onze nieuwe mobiele keuken waardoor er heel wat mogelijkheden bij komen. Via deze weg proberen we het buurtgevoel wat te vergroten en de sociale contacten onderling te stimuleren. Kort voor kerstmis gaan we aan de slag met het thema ‘Kerst in de oven’ en de thema’s volgen elkaar tweewekelijks op na Nieuwjaar op vrijdagnamiddag.”

“Het buurthuis en de mobiele keuken zijn er gekomen mede de steun van Interreg (2 Seas Mers Zeeën – Empowercare)”, vertelt algemeen directeur Marnix Vieren. “Veerkrachtige buurten realiseren en eenzaamheid en kwetsbaarheid verminderen zijn enkele van de doelstellingen van het project Empowercare. Dit gebeurt in interactie met andere Europese partners uit Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het is een zeer leerrijk proces en aangenaam om andere gelijkaardige projecten te leren kennen.”

Kerstmarkt

Woonzorgcentrum Wieltjesgracht organiseert ook een kerstmarkt die plaatsvindt op zaterdag 10 december en zondag 11 december van 14 tot 18 uur en is een samenwerking van de verschillende initiatieven van Wieltjesgracht waaronder het ergo-animatieteam, het centrum voor dagverzorging Het Torrehof en het buurthuis d’ Oude Kapelle. De kerstmarkt zelf vindt plaats in het buurthuis d’Oude Kapelle en in het woonzorgcentrum zelf. Men kan er komen snuisteren in de verschillende koopstandjes en genieten van heel wat lekkernijen en verschillende optredens. Er is die dag ook een etentje voor twee te winnen na het invullen van de fotowedstrijd, dit etentje gaat door tijdens Samen Tafelen in januari.

Meer info over verschillende buurtinitiatieven kan je verkrijgen via 057 69 05 86 of via info@wieltjesgracht.be of ga vrijblijvend langs in het buurthuis d’Oude Kapelle tussen 14 en 16.30 uur op maandag, woensdag en vrijdag. (EG)

maddy.decroix@wieltjesgracht.be