Salons Gistelhove opende in 1973 de deuren: “Al 50 jaar ons concept: lekker, maar betaalbaar”

In 1973 opende domein Gistelhove in de Wielewaalstraat in Emelgem, vijf decennia later is het nog altijd een vaste waarde. Stichter Noël Verkarre overleed 25 jaar geleden, zoon Hans zet nu samen met dochter Amy het levenswerk van zijn ouders verder.

Noël Verkarre en zijn echtgenote Ginette Naert runden eerst café-feestzaal Normandie op de Grote Markt in Izegem, vervolgens gingen ze in De Kring in Sint-Eloois-Winkel aan de slag. In 1968 hadden ze de boerderij van moeder en zoon Geldhof gekocht, hun plannen om het om te bouwen tot feestzaal/restaurant namen vijf jaar in beslag. “Er lag hier toen nog geen waterleiding, er stonden hier ook nauwelijks huizen”, vertelt Hans (57). De naam verwijst naar de nabijgelegen Gistelstraat en de Gistelbeek.

De zaak was meteen een schot in de roos, heel wat koppeltjes stapten er in het huwelijksbootje. “Heel wat jaren deden we eigenlijk voor 95 procent trouwfeesten, iedere vrijdag en zaterdag was het hier volle bak. Maar er wordt nu ook minder getrouwd en wij zijn ons stilaan gaan aanpassen. Sinds 2017 werken we nu vooral rond buffetten, brunches en privéfeestjes tot 120 mensen. Daarbij hanteren we nog altijd hetzelfde principe: het is lekker en vooral ook betaalbaar.”

Pa Noël overleed in 1998 op amper 60-jarige leeftijd, ma Ginette in 2012. Ook de zussen van Hans vonden hun weg in de horeca. Anne-Marie in de Lisdodde in Lo-Reninge, Terry in een frituur. Hans heeft zelf ook twee dochters, de oudste Caitlin (34) werkt in de kerncentrale van Doel, de jongste Amy (31) helpt hem in Gistelhove. “Ze heeft hier ook haar hondentrimsalon dat ze op termijn naar Ardooie, waar ze gaat wonen, zal verhuizen. Maar ondertussen steekt ze hier nog een handje toe.”

Feestdagen

Hans studeerde zelf zes jaar in Ter Groene Poorte voor hij net als zijn pa ervaring ging opdoen in een gerenommeerde zaak in Brussel. “Maar ik heb hier ook veel van mijn vader geleerd natuurlijk. En in al die jaren hebben we hier ook beroep kunnen doen op een schare trouwe medewerkers.” Salons Gistelhove is nog een uitvalsbasis voor (kampioens)feestjes van verenigingen, voor rouwmaaltijden en op de feestdagen werkt Hans met uitgedokterde menuutjes. “En we ontvangen hier ook vaak fietsgroepen die hier in de namiddag iets komen drinken. Alles is bespreekbaar”, besluit Hans. Op zondag 27 augustus wordt de 50ste verjaardag gevierd, maar de zaal is al volledig volzet. (WVS)