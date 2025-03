Sakura brengt met topchef Ritik Rai (24) omakase-beleving naar Kortrijk: “Beste deel van mijn job is entertainment”

Alleen in het Japans restaurant Sakura op Hoog Kortrijk kan je in de regio een unieke culinaire ervaring opdoen: omakase. Met deze traditionele Japanse methode wordt elke sushihap live met de grootste zorg bereid door nieuwe chef-kok Ritik Rai (24).

Met de komst van Ritik Rai serveert Sakura opnieuw een lunchmenu, met keuze tussen een Kyoto lunch aan 18 euro en een Omakase lunch aan 22 euro. Klanten kunnen hun chef live aan het werk zien in de daarvoor speciaal ingerichte hoek. “Alles wordt vers voor je ogen bereid. De lunch wordt ook heel snel klaargemaakt, interessant voor zakenmensen. Op 40 minuten kan je hier weer voldaan naar buiten”, zegt mede-eigenaar Wong Tak Foon (46).

“Alles wordt vers voor je ogen bereid. De lunch wordt ook heel snel klaargemaakt, interessant voor zakenmensen” – Wong Tak Foon

Het was zijn vennoot Sin Yang Ming die Ritik Rai vond op Instagram en de jonge chef naar Kortrijk haalde. “Ik startte mijn culinaire reis na mijn studies aan de Institute of Hotel Management nabij New Delhi. Ik hou van de gezonde en verse keuken van Japan en ging daar drie maanden in training. Ik deed ook ervaring op in Thailand en vond vervolgens mijn weg naar het restaurant in het vijfsterrenhotel JW Marriott Marquis Hotel in Dubai. Vorig jaar ging ik als chef aan de slag in het vijfsterrenhotel Rixos Premium Dubrovnik.”

Ritik won verschillende prijzen voor zijn omakase en teppanyaki kunsten en draagt de gepaste rode hoofdband als symbool van zijn expertise. “Toen meneer Ming me de opportuniteit aanreikte om te starten als chef-kok, heb ik die direct gegrepen. Sakura geniet van een uitstekende reputatie en hier kan ik me verder specialiseren in de kunst van omakase en teppanyaki. Het beste deel van mijn job is entertainment. Je geeft en krijgt energie. Met showcooking maak je mensen gelukkig.”

De versbereide sushi aan de hand van Ritik Rai. © MD

Met voelbare passie legt Ritik me elke sushibereiding uit. “Voor de nigiri kneed ik een balletje rijst met wat citroenwater en leg daarop een dun plakje zalm, tonijn of scampi, afgewerkt met een toets wasabi. De makimono – of sushirolletjes – leg ik de rijst op een vel zeewier met roomkaas en garnalen gedraaid in krokante broodkruimels. Vanboven werk ik de rol af met avocado of zalm.”

Sakura is elke dag zowel ‘s middags als ‘s avonds open, behalve dinsdag. Meer info op www.sakura-restaurant.be.