Sagar India strijkt neer aan de kust met Zuid-Indische keuken

Op de hoek van de Strandlaan en de Goffinlaan in Sint-Idesbald opende vorige week het nieuwe Indische restaurant Sagar India.

“Sagar betekent oceaan en verwijst naar de Arabische Zee. We brengen hier namelijk de Zuid-Indische keuken, met veel kruiden”, vertelt verantwoordelijke Iqbal Vayalil. De oceaanblauwe kleur zien we ook overheersen in het interieur, waar voorts veel Indische beelden zijn ondergebracht. Onder diezelfde naam waren er eerder overigens al restaurants in Zaventem, Charleroi en Woluwe. “Koksijde leek ons een goeie locatie voor de vierde vestiging; de eerste aan de kust”, aldus eigenaar Alex Siby. (WVH)

Sagar India, in de Strandlaan 238 in Sint-Idesbald, is elke dag open van 11.30 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 22.30 uur.