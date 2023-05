Sabrina opent praatcafé Dries 7

Dries 7, zo heet voortaan het café op de hoek van de Dries en de Lokerstraat in Kemmel. Het praatcafé, met als ondertitel food and drinks, wordt voortaan uitgebaat door Sabrina Baelde (43). “Van een mojito maak ik graag mijn specialiteit.”

Sabrina is geen onbekende in het toeristische dorp van Heuvelland. “Op de middelbare school zat ik in de klas van Nel, de dochter van Stef Dehollander. En zo werkte ik als jobstudente in het Labyrint. Later ging ik aan de slag als onthaalbediende bij het bouwbedrijf Goudeseune.”

Lounge muziek

Dries 7 wordt dus de derde stek voor Sabrina. “Ik ben altijd wel te vinden geweest voor een babbel met de mensen. En waar kan dat beter dan in deze brasserie. Ik heb er dan ook ontzettend veel zin in.”

Het praatcafé kreeg inmiddels een mooi kleurrijk en opgefrist interieur. Lounge muziek wordt de muziekkeuze van Dries 7. “Het is bedoeld als achtergrondmuziek, en in ieder geval muziek waarbij te converseren valt.” Naast een ruime drankkaart biedt Dries 7 ook verzorgde kleine snacks en tapas aan. “En er wordt gefluisterd dat we het mooiste terras van het dorp hebben.” Aan Dries 7 is ook een ruime zaal verbonden. “Hier ontvangen we graag mensen voor een vergadering, een communie of een rouwdienst.” (MDN)

Dries 7 Kemmel, elke dag open met uitzondering van de dinsdag. Tijdens de week vanaf 10 uur, in het weekend vanaf 9 uur. Meer info op www.dries7.be