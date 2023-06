Sabrina en Johnny nieuwe uitbaters van café Sint-Joris: “Een gezellig dorpscafé”

Sinds een paar weken zijn Sabrina Flederick (47) en Johnny Ghesquière (55) de nieuwe uitbaters van café Sint-Joris op Passendaleplaats.

Café Sint-Joris ligt pal in het centrum van Passendale en heeft een opvallend groot en uitnodigend terras. Sinds jaar en dag is de zaak heel goed beklant met een heel trouw publiek. Toen vorig jaar Linda en Franky het na een heel mooie periode voor bekeken hielden, stond de vermaarde herberg lange tijd te huur en had het kaasdorp met café Madrid maar één centrumcafé meer. Sommigen opperden zelfs de vrees dat de zaak nooit meer zou verhuurd raken.

Iets anders

Maar sinds kort heeft Sint-Joris nieuwe uitbaters en staat de deur dagelijks voor iedereen open. Johnny en Sabrina wonen in de Nonnebossen in Zonnebeke. Johnny was internationaal vrachtwagenchauffeur en Sabrina pompbediende in Ieper. “Het was al een tijdje dat we uitkeken naar iets anders. Ik was mijn beroep na 32 jaar een beetje moe en Sabrina had wel zin om in de horeca te stappen. Het was eigenlijk de bedoeling om samen iets te doen. Ik was hier vroeger dikwijls voorbij gekomen en zag dat het mooie terras altijd goed gevuld was. Op korte tijd werd alles geregeld”, aldus Johnny.

“Natuurlijk is het een aanpassing en je mag het zeker niet onderschatten, want we hebben beiden geen ervaring in de horeca. We hebben wel de vaste wil om te slagen. De eerste dagen waren wel zwaar, maar we slaan er ons door. Van Sint-Joris willen we opnieuw een gezellig volkscafé maken, waar iedereen welkom is. Naast de dranken kan je er ook terecht voor een spaghetti of croque-monsieur tot sluitingstijd. Ook is het de bedoeling om vanaf september te starten met een darts- en biljartclub.”

7 op 7

Een sluitingsdag is er nog niet, dus voorlopig is Sint-Joris nog 7 dagen op 7 open. Er wordt nog gewerkt aan een Facebookpagina.

Meer info: 0468 18 70 50