Sabrina en Brecht kopen (en redden) café Calypso: “Blij dat ik nu zekerheid heb”

Sabrina ’t Kindt (40) en Brecht Van Heenis (42) mogen zich sinds kort niet langer uitbaters, maar eigenaars noemen van café Calypso en de bijhorende feestzaal Oranjehof. Daarmee redden ze het café van een mogelijke sloop, tot grote tevredenheid van de vele verenigingen die er onderdak vinden en van Sabrina zelf uiteraard.

In een vorig leven was Sabrina nog poetsvrouw, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het caféwezen zit in de familie en intussen baat ze al zeven jaar zelfstandig café Calypso uit.

“Toen ik achttien jaar was, moest ik vaak helpen bij mijn moeder in haar café ‘t Straatje, maar dat deed ik helemaal niet graag”, zegt Sabrina. “Nu zou ik niets anders meer willen doen, ik zit graag tussen het volk.”

cafés verkocht

Het voorbestaan van het café leek de laatste jaren echter onzeker geworden door het overlijden van Paul Verougstraete (95), gewezen bestuurder van de voormalige brouwerij Het Damberd in Olsene. “Heel wat cafés in de streek waren zijn eigendom”, gaat Sabrina verder.

“Naast de Calypso waren onder andere ook Den Afzakker en Het Brughuis in Olsene van hem. Na zijn overlijden gingen die cafés over op zijn zoons, maar die hebben besloten om ze te verkopen. Ik heb nooit problemen gehad met Paul en met zijn zoons evenmin, maar er deden allerlei geruchten de ronde en ik was wel wat ongerust. Café Den Afzakker zou omgevormd worden tot appartementen en ik vreesde hetzelfde voor hier.”

Goed gelegen

“In de Calypso zijn ook heel wat verenigingen thuis. Ik heb hier twee biljartclubs, een sjoelbakclub, een dartsclub, een vinkenmaatschappij, … Vooral de duivenmelkers waren ongerust, de Calypso is één van de laatste duivencafés in de streek. Het café is bovendien 2.000 m² groot en goed gelegen, midden tussen andere appartementen.”

“Gelukkig heb ik als uitbaatster de eerste kans gehad om het te kopen en ik heb die zonder problemen kunnen grijpen. Sinds 18 juli ben ik officieel eigenaar, een heel goed gevoel. Ik heb nu die zekerheid dat ik kan blijven doen wat ik graag doe. Mijn grootvader heeft 27 jaar café gehouden en dat wil ik minsten evenaren.” (JF)