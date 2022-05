Saar en Dieguito openen feestzaal Tante Renée in Wervik

Middenin het stadscentrum in de Vlamingenstraat is de vroegere zaal Ons Huis prachtig omgebouwd tot feestlocatie Tante Renée. Iedereen is zaterdag 21 en zondag 22 mei van 14 tot 18 uur welkom tijdens de opendeurdagen.

“Tijdens de opendeurdagen gaan we de mensen rondleiden”, vertelt Saar Duverger. De bestaande structuren van het pand hebben we behouden. In de zaal is er plaats voor 100 mensen zittend. Voor de catering werken we met vaste partners, afhankelijk van de wensen van de klanten.”

“Alles is bespreekbaar. We doen de uitbating en de dranken zijn van ons af te nemen. We werken met een basisaanbod maar kunnen alles aanbieden wat de klant wil. We zorgen voor een offerte op maat.”

Rijk verleden

De zaal heeft alvast een rijk verleden. Lang geleden speelden de Droogaers daar toneel. In een recent verleden vond daar bijvoorbeeld de muziekquiz van Rock Wervik plaats. Het café droeg door de jaren heen verschillende namen. Lang was het café Ons Huis, daarna ging het van café De Recital in de jaren 90, en later Labyrint, tot uiteindelijk café De Vlaming.

De laatste uitbaatster ging failliet en het gebouw stond sindsdien leeg. Eigenaar Frankie Duverger kocht het pand van de liberale coöperatieve lang geleden aan en maakt er na de grondige renovatie nu feestzaal Tante Renée van. “De ouders van mijn tante Renée Thijs zaliger waren lang geleden de uitbaters van Ons Huis”, vertelt de papa van Saar. “Tante Renée was getrouwd met mijn oom, wijlen Roger Duverger.”

Bedrijfsevents

De renovatie is alvast heel mooi en geslaagd. Middenin het stadscentrum is de feestzaal een meerwaarde. “We beschikken ook over twee projectoren en schermen”, overloopt Saar de troeven. “Hier kunnen ook seminaries en bedrijfsevents georganiseerd worden.” Een blikvanger in de inkom is alvast een prachtige luster en het logo tegen de wand. “Zelf ontworpen”, zegt Saar.

Saar en haar partner Dieguito Glorieux werken beiden in het aluminiumbedrijf Francovera langs de Hoogweg. Samen hebben ze een dochter Nineth (2). Saar is ook de trotse mama van Ethel (6). Ondanks haar gezin en drukke job is er dus nog tijd voor Tante Renée.

“Eigenlijk is dat een uit de hand gelopen hobby”, vertelt ze. “Ik organiseer graag feestjes (lacht). Ik vond het een leuk idee om met een feestlocatie te beginnen en Dieguito heeft ervaring in de horeca want hij deed vroeger weekendwerk.”

Kids

Er is zowel een warme als een koude keuken. Met een koelcel en afwasruimte. Er is ook geïnvesteerd in verluchting, een geluidswerend plafond en een deco wand. Er is ook aan de kinderen gedacht want voor hen is er een aparte ruimte. “Als jonge ouders vinden we het heel belangrijk dat er ook aandacht is voor de kids”, benadrukt Saar. “Ze kunnen naar televisie kijken of spelen op playstation.”

Opmerkelijk: in de vestiaire is er ook een poederruimte voor de bruid. “Er staat ook een dj tool en in geval van kleine groepen kunnen we de zaal verkleinen met een gordijn”, zegt Saar. “Tijdens de opendeurdagen gaan we ook de verschillende mogelijkheden van tafelschikkingen laten zien. De receptieruimte vooraan zetten we bij mooi weer open en is er een terras.”

Vooraan komen er ook drie volwaardige huurappartementen met twee slaapkamers. Helaas kan tante Renée het zelf niet meer meemaken want twee weken geleden is ze in het wzc Mater Amabilis overleden. Ze werd 95 jaar. “Wat natuurlijk heel jammer is”, zegt Saar. “Tijdens familiefeestjes was ze altijd aanwezig.”

Saar dankt ook iedereen die meehielp aan de realisatie. “We deden dat hier niet alleen maar ik heb het wel opgevolgd”, vertelt ze. “We hebben goede partners en leveranciers. Kortom, een goed team waarop we kunnen rekenen.”

De opendeur gaat door op zaterdag 21 en zondag 22 mei telkens van 14 tot 18 uur.

