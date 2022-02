‘s Werelds beste Italiaans restaurant (buiten Italië) ligt in Knokke-Heist: “Enorme erkenning”

“Het beste Italiaans restaurant ter wereld buiten Italië? Daar kan je van dromen, maar nu is het werkelijkheid. Ongelofelijk.” Gian Carlo Piretti (60) straalt als hij beseft dat zijn restaurant de prestigieuze titel in de wacht sleepte. Samen met de Italiaanse sterrenchef Alessandro Breda – een vriend des huizes – maakte Piretti van ‘Gellius’ een trekpleister in Knokke-Heist en ver daarbuiten. Héél ver, blijkt nu. “Het is één van de meest elegante restaurants in Noord-Europa”, zijn experts lovend.

‘s Werelds beste Italiaans restaurant buiten Italië: die eer valt Gellius te beurt. Het restaurant op het Maurice Lippensplein in Knokke-Heist opende in 2017 de deuren en werd eind 2020 door Gault&Millau nog verkozen tot beste Italiaan van het land. Leuk, maar de erkenning van de prestigieuze culinaire gids Gambero Rosso is van een andere orde. De gids bestaat sinds 1986 en is in Italië zéér belangrijk op culinair vlak. Jaarlijks overlopen ze tot 800 Italiaanse toprestaurants over de hele wereld. Het doel? De beste Italianen buiten Italië bekronen. Eén daarvan was Gellius.

“Natuurlijk hadden we dit niet verwacht”, zegt bezieler Gian Carlo Piretti (60). “De directeur van Gambero Rosso kwam een tijdje geleden persoonlijk afgezakt naar Knokke-Heist om ons te melden dat we als nieuwkomer in de gids meteen drie vorken zouden krijgen – de hoogste quotering. Maar dat was niet alles. We lagen in balans met een restaurant in New York voor de titel van beste Italiaans restaurant. Ik kon mijn oren niet geloven.” Gellius vertoeft alvast in goed gezelschap. ‘Chef van het Jaar’ is bijvoorbeeld Carmine Amarante van restaurant Armani in Tokio. De ‘Opening van het Jaar’ is voor Estro in Hong Kong. Futura in Berlijn mag zich dan weer ‘Beste Italiaanse Pizzeria’ noemen.

Opgegroeid in restaurants

De erkenning betekent veel voor Gian Carlo. “Ik ben gepassioneerd door alles wat met eten en gastronomie te maken heeft”, vertelt de man. “Weet je dat mijn vader Cesar in 1950 het eerste Italiaans restaurant aan de Belgische kust in Oostende opende? In de jaren zeventig haalde hij zelfs een ster met een zaak in Westende. Het culinaire zit in mijn bloed. Je zou kunnen zeggen dat ik ben opgegroeid in restaurants.” Aan alles merk je de liefde voor eten. Maar een carrière als chef-kok? Neen, dat kwam er niet van. De zoon van een Italiaanse vader en Brusselse moeder groeide op in Oostende en was gepassioneerd door kunst. Zijn passie werd zijn beroep. Sinds 1996 baat Gian Carlo een eigen kunstgalerij uit in de Sparrendreef in het Zoute in Knokke-Heist.

Het restaurant moest iets bijzonders worden, niet de zoveelste pizzeria

“Toch bleef de droom om een eigen restaurant te beginnen altijd door m’n hoofd spoken”, legt Piretti uit. Die droom kreeg concrete vorm tijdens één van zijn reizen naar Italië. Gian Carlo was vaste klant en vriend des huizes bij sterrenchef Alessandro Breda in Oderza. Naam van de zaak? Gellius, bekroond met één Michelinster. “Tijdens één van onze gesprekken ontstond het idee om een zustervestiging van zijn restaurant te openen in Knokke-Heist. Het moest wel iets bijzonders zijn, niet de zoveelste pizzeria. Ook de inrichting moest uniek zijn. Uiteindelijk is het een combinatie geworden van mijn twee passies: gastronomie en kunst.”

Vers uit Italië

Gellius opende in 2017 de deuren vlakbij het station van Knokke-Heist en staat garant voor kwaliteit. “Alle bereidingen zijn vers. Wekelijks laten we een groot deel van onze producten rechtstreeks leveren vanuit Italië. Daarmee maak je het verschil. Wellicht is dat de culinaire experts niet ontgaan bij hun beoordeling. Eigenlijk moet je gewoon komen proeven, dan merk je het zelf”, glimlacht Gian Carlo. “De erkenning is niet alleen een bekroning voor mij, maar voor ons ganse team.”

Het donkerbruine décor met sfeerverlichting maakt het tot een van de meest elegante restaurants in Noord-Europa

Chef Davide Asta, de rechterhand van sterrenchef Alessandro Breda, staat achter het fornuis in Knokke-Heist. Breda zelf komt vier maal per jaar naar de kustgemeente om de kaart op punt te zetten. Maar wat maakt Gelius dan zo speciaal? Het eindverslag van de inspecteurs van Gambero Rosso vat het goed samen: “Het resultaat van de artistieke alliantie van galeriehouder Gianni Piretti en topchef Alessandro Bredais is een restaurant met fanatieke aandacht voor hoogwaardige grondstoffen, wekelijks verzonden vanuit Italië. Hun vaardige en innovatieve instinct maakt hun keuken eigentijds, terwijl ze een gastvrije en verfijnde sfeer creëren. De luxeruimte met een in het oog springende witte Vespa, lijkt wel een kunstgalerie. Het donkerbruine décor met sfeerverlichting maakt het tot een van de meest elegante restaurants in Noord-Europa”, luidt de lovende commentaar.

Smaakexplosie

Vooral de de risotto met lichte rokerige tonen van de visbouillon en gerookte scamorza, geserveerd met venusschelpen en basilicumgel die alles perfect in balans brengen en gekonfijte citroen viel stevig in de smaak. Net zoals de zijn ‘ceci n’est pas un spaghetti à la tomate’ van chef Davide. Lees: spaghetti gekookt in een biologische tomatensaus geserveerd met pesto en aan tafel gegarneerd met burrata- kaas. “Dit eenvoudige gerecht, gemaakt met fijne ingrediënten, is een authentieke smaakexplosie, versterkt door de verbluffende versmelting van de burrata-kaas en de zoetheid van de tomaat”, staat in het rapport te lezen.

Michelinster

Woorden die Piretti als muziek in de oren klinken. “Het was de bedoeling om een gastronomisch restaurant en kunstgalerie te combineren. Het beste van de twee werelden, zeg maar. Dat culinaire experts dat opmerken, maakt me alleen maar extra trots. De volgende stap een Michelinster? Onze vestiging in Italië heeft er al eentje, het is alleszins een droom om hetzelfde te verwezenlijken in Knokke-Heist”, besluit Gian Carlo ambitieus. (MM)