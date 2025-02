Rusthuiskeuken krijgt meer naambekendheid

Wie in woon- en zorgcentrum ’t Hoge woont of werkt, kan er ’s middags genieten van een vers bereid maal. De keuken van ’t Hoge is ook toegankelijk voor Alveringemse senioren voor wie een gezonde warme maaltijd thuis niet altijd evident is. Herman Bonnez (91) uit Stavele ging er zopas voor het eerst langs.

Herman Bonnez heeft het geluk dat hij gezond oud mag worden. Op 11 maart wordt hij 92, maar deze landbouwer op rust bewerkt nog altijd enkele velden in de Stavelse Meersdreef waar hij tijdens zijn actieve leven bijna 40 jaar geboerd heeft en waar nu zoon Bernard met zijn gezin woont. Het is zijn lang leven, zegt hij zelf.

“Ik heb geen andere grote liefhebberijen”, vertelt Herman. “Ik ben lid van Okra Stavele maar ik kan niet kaarten en er gaat niemand willen spelen met een amateur, dus ik ga het nu ook niet meer aanleren. (glimlacht) Maar ik bewerk dus nog altijd met veel plezier een kleine tien hectare akkerland. De wintergerst hebben we op 7 oktober gezaaid en de wintertarwe op 3 november. Ik hou die datums bij in mijn agenda. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat Bernard gezaaid heeft. Maar ik heb voorafgaand wel het ploegwerk gedaan. En in augustus vorig jaar heb ik ook de tarwe met tractor en kar naar Voeders Pyck in Vleteren gebracht. Dat lukt nog allemaal, ja.”

“Als oude man alleen heb ik natuurlijk meer moeite met het koken. Mijn lieve vrouw Simonne is tien jaar geleden plots gestorven. Ik heb daar veel van afgezien en nog altijd want we waren een goed koppel! Maar ik probeer dus zoveel mogelijk mijn plan te trekken. Eens in de veertien dagen komt er een familiaal helpster. Zij maakt verse soep en eten voor twee dagen. Het gebeurt dat ik bij de kinderen ga eten of naar ’t Jachthuis in Stavele ga voor een dagschotel. Maar meestal kraam ik dus zelf”, glimlacht Herman.

“Iedereen kan een braadworst of kotelet bakken, een bokaal appelmoes openen of sla kuisen.”

mensen leren kennen

“Toch ben ik vorige week voor het eerst in het rusthuis in Alveringem gaan eten. Het was een andere Stavelenaar wiens vrouw er nog heeft gewoond en die er ook soms gaat eten, die mij hierover informeerde. Ik heb gebeld en gereserveerd. Ik ken niet zeer veel mensen in Alveringem, maar je kan ze leren kennen, denk ik dan. Een eerste keer ergens komen, is altijd een beetje onwennig maar ik werd naar mijn plaats begeleid en mijn bord stond klaar. Er stond rijst op het menu, iets waarvan ik toevallig geen liefhebber ben, maar ik kon ook aardappelpuree krijgen. Dat was aangenaam en attent. Het was verzorgd en lekker, dus ik ga zeker nog terug. Ik vraag me enkel af of er ook tafelbier beschikbaar is. Ik drink dat liever dan water”, lacht Herman. “Het is zeker niet duur: voor 9 euro heb je soep, hoofdgerecht en dessert.”