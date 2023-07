Rune Holvoet doopt café Den Buro om tot Bar Verba

Op Heuleplaats nam Rune Holvoet (20) café Den Buro over van Claude Delatter (56) en Mia Mandeville (53). Het café werd omgedoopt tot Bar Verba, het Latijns voor ‘praten’. “Het wordt een ontmoetingsplaats voor jong en oud”, aldus Rune.

Rune Holvoet is opgegroeid in Bavikhove, woont in Hulste, maar gaat zich weldra in Heule vestigen. Hij studeerde garagist aan het VTI in Kortrijk. Na zijn studies ging Rune aan de slag in de bouwsector. Daarnaast deed hij mee aan examens voor het Belgisch Leger, maar werd helaas medisch afgekeurd.

Ervaring in horeca

Tijdens zijn studies kon Rune al proeven van het horecaleven. Op 15-jarige leeftijd was hij jobstudent in frituur ‘t Rondpunt in Hulste. Als 19-jarige werkte Rune als barman en in de zaal van Vision, het restaurant van het Ibis Styles Hotel in het Kortrijkse Kennedypark.

“Daar kreeg ik de microbe te pakken en ontdekte ik de liefde voor de horeca”, zegt Rune. Hij diende ook op als flexi-jobber bij eet- en bierhuis Souffleur op het Schouwburgplein in Kortrijk.

Rune heeft een passie voor ondernemen. Het was al een tijdje een uitgemaakte zaak dat hij zelfstandig een zaak zou opstarten. “Ik was al een tijd op zoek naar een pand om ‘iets’ te doen in de horeca. Toen ik te weten kwam dat café Den Buro over te nemen was, heb ik meteen Claude gecontacteerd”, vertelt Rune. “Ik vertoef graag tussen de mensen. De mensen een leuke tijd bezorgen, is mijn gedrevenheid. Het sociaal contact is belangrijk.”

Alle leeftijden

“Ik mik op een een ruim publiek. Iedereen, van alle leeftijden, is hier welkom voor een babbel en een frisse pint of een Martha van ’t vat in een rustig kader. ‘s Avonds kan men met sfeerlicht en de volumeknop ietsje hoger een feestje bouwen. We gaan alle muziekstijlen draaien”, aldus nog Rune.

Bar Verba heeft een ruim assortiment aan dranken. “De Stella en Martha van het vat zijn de uitblinkers op Heuleplaats. Daarnaast bieden we ook tapabordjes, croques en frituurhapjes aan.”

De start van Bar verba was een schot in de roos. “Ik kon geen betere timing wensen. Drie vrijdagen was het al vollen bak. De eerste vrijdag was het de opening van mijn café. De volgende vrijdag was het ‘Heule Congé’ en de week erna organiseerde eethuis De Kameleon ‘Fête nationale’. Wat het deze week wordt, zien we wel”, besluit Rune. (Carlo Herpoel)

Info: Bar Verba, Zeger van Heulestraat 3, Heule. Elke dag open vanaf 15 uur. Zondag om 11 uur. Dinsdag gesloten.