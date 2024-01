Rudy (55) en Annick (56) zijn nieuwe uitbaters van cafetaria Extra Time in sporthal van Ichtegem: “Dit moet een trekpleister worden”

Op dinsdag 16 januari stonden Rudy Desmedt (55) en zijn partner Annick Boute (56) voor de eerste keer achter de tapkraan van Extra Time, de cafetaria van de Ichtegemse sporthal. Het ambitieuze koppel wil de zaak nieuw leven inblazen en gaf ons alvast een inkijk in hun plannen.

Rudy en Annick zijn beiden afkomstig uit Gistel en hebben al heel wat jaartjes op de teller staan in het horecawezen. Annick was achtereenvolgens uitbaatster van de cafetaria van de Oudenburgse sporthal en van de cafés Kraaienhof en De Kraai in Gistel, Rudy op zijn beurt was cafébaas in het gekende café Den Langen Avond.

Het zaadje werd geplant toen Rudy met zijn broer kwam darten in de cafetaria. Hij maakte toen voor zichzelf de bedenking dat er veel meer potentieel in de zaak zat dan er uitgehaald werd.

Aangezien het café van Annick op het punt stond te sluiten en in maart zelfs zal afgebroken worden, besloten ze zich in te schrijven als kandidaat-concessiehouders. Zij kwamen als winnaars uit de bus en konden dus beginnen met plannen smeden.

Ambitieuze plannen

De dartboards blijven zeker hangen, en Rudy wil graag een poolcompetitie opstarten. Ook een minivoetbalcompetitie staat op het verlanglijstje.

Annick is enthousiast over de mogelijkheden van het terras. “Bij mooi weer moet dit een echte trekpleister worden”, zegt ze. “Het terras heeft de hele namiddag zon, het mooie aanpalende speelplein maakt het ideaal voor ouders met kinderen. We zullen wafels, pannenkoeken en ijsjes aanbieden, en ook lichte snacks op de kaart zetten.”

Het koppel wil ook een tandje bijsteken om het gebruik van de sportaccommodatie te stimuleren. “Het is toch altijd gezellig als je na het sporten ook nog even kan ontspannen en wat bijpraten met een drankje bij de hand?” (ED)