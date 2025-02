Ruben (43) opent restaurant in schaduw van Casino in Knokke-Heist: “Mag hier casual en fun zijn”

Nog enkele weken en dan opent ‘EyeCandy’ de deuren in Knokke-Heist. Het restaurant is in handen van Ruben Jan Adriaan (43), die in zijn carrière al in tal van binnen- en buitenlandse topzaken werkte. Nu richt hij zijn blik op een nieuw avontuur in de schaduw van het Casino. “Een toegankelijke zaak met gerechtjes die je niet gauw elders ziet: daar ligt de ambitie”, zegt Ruben.

“Kom binnen. Maar ze zijn nog volop aan het werk, dus let daar alstublieft niet teveel op.” Ruben Jan Adriaan (43) verwelkomt ons in wat nu nog een bouwwerf is, maar begin april een nieuwe topzaak in Knokke-Heist moet worden. De locatie is alvast uniek: aan het Casino en op een steenworp van het strand. Én ruime parkeergelegenheid voor de deur. “En zeggen dat het pand al geruime tijd leeg stond”, zegt Ruben, terwijl hij wijst op de indrukwekkende raampartijen van de zaak.

Futuristisch

“Ik heb met verschillende architecten aan tafel gezeten. Pas bij de derde had ik écht het gevoel dat er begrepen werd waar ik naartoe wil met het restaurant. Het mag best wat futuristisch ogen – dat zal je bijvoorbeeld terugzien in de verlichting. Ook de organische vormen wou ik overal zien terugkomen”, stelt Ruben, die in zijn carrière al heel wat ervaring opdeed. Hij vertoefde meer dan tien jaar in Azië, opende drie macaronwinkels in Korea én was in het verleden patissier van Sergio Herman. In de meeste (toenmalige) restaurants van de sterrenchef in Cadzand lagen creaties van Ruben op het dessertbord. En vijf jaar geleden was hij de bezieler van Marie-Rose Bakery in de Dumortierlaan in Knokke. Nu slaat de veertiger dus een nieuwe weg in.

“Wat ik ambieer? Een losse sfeer waar je gerechtjes gepresenteerd krijgt die je elders niet ziet. Dat kan wat decadenter zijn, maar evengoed zijn dat gezonde bordjes. We willen alleszins geen te grote menukaart samenstellen. Jonge mensen hebben tegenwoordig graag sharing dishes, dus daar zullen we zeker op inspelen. Weet je, het mag hier best wat casual en fun zijn. Daarom werken we ook met een open keuken met enkele plaatsen aan de bar. In de zaak zal plaats zijn voor 48 couverts. In theorie zouden we meer mensen een plaats kunnen geven, maar ik hou wel van ruimte.”

Originele naam

De werken aan het pand zijn momenteel volop bezig. “We hopen net voor de paasvakantie te openen”, zegt Ruben, die nog een woordje uitleg geeft bij de naam van zijn restaurant: EyeCandy. “Eten doe je toch ook een beetje met je ogen. Het moet lekker, maar evengoed mooi zijn. De bedoeling is ook dat er vooraan de zaak een terras komt. Mensen zullen hier zowel kunnen lunchen als dineren. In het weekend voorzien we een mooie brunch. Al zou ik zeggen: laat de mensen binnenkort vooral zélf ontdekken wat we te bieden hebben.” (MM)