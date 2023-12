Roy (42) en Sina (24) laten eet- en praatcafé ’t Spitje over: “Zeer veel potentieel”

Roy Backeljauw (42) en Sina Hoppe (24) zijn op zoek naar een overnemer voor eet- en praatcafé ’t Spitje in de De Smet de Naeyerlaan in Wenduine. “Sina mist haar familie in Duitsland, dus gaan we verhuizen.”

“We hebben deze goed draaiende zaak zelf overgenomen toen de vorige eigenaar met pensioen ging. Dat was zo’n tweeënhalf jaar geleden, net voor de zomer van 2021”, vertelt Roy, die er samen met zijn partner een eigen stempel drukte. “We breidden de kaart stevig uit en boden ook afhaal aan. Daarnaast zorgden we dat er altijd wel iets te beleven viel. In al die tijd hebben we hier een mooi vast cliënteel opgebouwd en die mensen gaan we zeker missen”, klinkt het. Het koppel zegt Wenduine vaarwel. “Sina miste haar familie in Duitsland te hard, dus hebben we besloten om daar een nieuwe start te nemen. We hebben het zware horecaleven eerlijk gezegd allebei wat onderschat We willen weer wat meer tijd voor onszelf”, aldus Roy.

Veel geïnvesteerd

Roy en Sina laten de zaak netjes achter. “We hebben er veel in geïnvesteerd: nieuwe tapinstallatie, professionele dampkap in de keuken,… Er is een ruim terras voor de deur en onze zaak is de eerste die je ziet als je van Blankenberge komt. Dit is een zaak met veel mogelijkheden, in de zomermaanden is het een echt goudmijntje. Ze is bovendien vrij van brouwer”, klinkt het. Voor oudere Wenduinenaars zal er misschien ook een stukje nostalgie mee gepaard gaan. “Er hangt nog een oude foto van Garage Royal in de zaak. Die dateert uit de jaren zestig, denk ik. Later werd het Café Royal, en er heeft ook kortstondig een wijnhandel gezeten”, weet Roy.

“In de zomermaanden is dit een echt goudmijntje” – eigenaar Roy Backeljauw

Zijn vriendin Sina begon intussen al aan haar nieuwe uitdaging in Duitsland, hijzelf blijft nog even in Wenduine. “Ik doe verder tot we een overnemer gevonden hebben, maar serveer geen eten meer. De klanten vinden het allemaal jammer dat we stoppen. Ik denk dat ik Wenduine zelf ook zal missen, maar ik kom hier nog weleens een pintje drinken. Ik kwam hier als kind al op vakantie, die band zal altijd blijven.” (WK)