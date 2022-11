Rouge é Blanc in Ingelmunster is verkocht, maar blijft restaurant

Er is een koper gevonden voor Rouge é Blanc in de Bruggestraat in Ingelmunster. De nieuwe eigenaars – die nu nog in een andere bekende zaak werken – zullen pas vanaf april 2023 de deuren openen van hun nieuwe zaak, dat ook een restaurant wordt.

De vorige eigenaars Yves en Virgenie Vandenabeele-Delefortrie verhuisden naar Het Herenhuis in Izegem. De nieuwe eigenaars – die nu nog in een andere heel bekende zaak werken – zullen pas vanaf april 2023 de deuren openen van dit restaurant. Voorlopig willen ze de aankoop nog even stil houden. Binnenkort worden er werken uitgevoerd aan de achterzijde van Rouge é Blanc. De parking en tuin zullen verdwijnen. (PADI)