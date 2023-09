Rosalie (20) zegt schoolbanken vaarwel en opent eigen broodjeszaak: “Studeren was niets voor mij”

De Brugse binnenstad is een broodjeszaak rijker. Rosalie Bobbink is slechts 20 lentes jong, maar is nu al de uitbaatster van haar eigen broodjeszaak ‘Tasty Bruges’ in de Sint-Jakobsstraat. De Limburgse trok naar Brugge om te studeren, al draaide haar toekomst snel anders uit. “Studeren was niets voor mij”, zegt Rosalie.

De Limburgse Rosalie trok na het middelbaar naar Brugge om verder te studeren, maar sloot dat hoofdstuk heel snel af. “De richting die ik wilde volgen, kon je enkel in Antwerpen of Brugge kiezen”, vertelt Rosalie. “Ik besloot uiteindelijk om in Brugge te studeren.”

De jonge vrouw had al snel door dat studeren niets voor haar was en droomde voorzichtig van een leven als eigen baas. “Op de schoolbanken zitten was echt niets voor mij”, zegt Rosalie. “Ik wilde heel graag werken en het liefst voor mezelf.”

Geschikt pand

Zo gezegd, zo gedaan. Rosalie besliste om te stoppen met studeren en was vastberaden om een eigen broodjeszaak uit de grond te stampen. “Ik heb als student altijd in broodjeszaken gewerkt”, zegt Rosalie. “Ik ben het dus gewoon om broodjes te maken. Door mijn werk als jobstudent merkte ik al heel snel dat ik mijn eigen zaak wilde.”

Maar zo’n zaak openen kost natuurlijk wat tijd en moeite en valt of staat met een goede locatie. En die heeft Rosalie: met heel wat middelbare scholen in de buurt, de drukste winkelstraten en bijgevolg heel wat toeristen en Bruggelingen komen er dagelijks talloze klanten over de vloer. “Het idee speelde al een tijdje in mijn hoofd, maar je moet dan natuurlijk ook nog eens een geschikt pand vinden.”

Net op dat moment besloten de uitbaters van broodjeszaak Brazi’s, die al jaar en dag een vaste waarde was in de Sint-Jakobsstraat, ermee te stoppen. De Braziliaanse Adriana Cara Sanches en haar echtgenoot Adenis Silva smeerden met veel plezier jarenlang talloze broodjes, maar besloten in de Sint-Amandstraat een giftshop te openen. “Toen we hier eens passeerden, zagen we een plakkaat dat er nieuwe uitbaters werden gezocht.”

Trotse ouders

De jonge vrouw ruilde Limburg voorgoed in voor het historische Brugge. “Ik woon nu boven de zaak”, vertelt Rosalie. Haar ouders logeren tijdelijk bij haar voor de opstart van de zaak. “We helpen met veel plezier mee”, vertellen haar trotse ouders. “De zaak is elke dag geopend. Rosalie werkt echt heel hard en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Ze is nog jong en moet ervan profiteren.”

Naast broodjes kan je er ook panini’s, wraps, salades, verse sapjes en take-away koffie krijgen. “De zaak is bovendien ook tot 18 uur geopend, dat vind je bijna niet in de buurt.”