Rooftopbox Kastaar plant nieuwe reeks evenementen voor breed publiek: “Culturele en zakelijke activiteiten gaan hier hand in hand”

De bezielers van rooftopbox Kastaar van het Kantoor aan het Spoor in Tielt, dat in juni 2023 de deuren opende, willen de komende jaren naast bedrijfsevents wat meer inzetten op cultuur. “Sinds de opening vonden al heel wat bedrijven vlot de weg naar de Kastaar, maar ook Tieltse cultuurliefhebbers zijn hier meer dan welkom”, benadrukt Hubert Lanckriet.

Het iconische kantoorgebouw werd gebouwd door ingenieursbureau Abicon en is van de hand van Sonar Architecten. Beide bedrijven hebben er hun thuisbasis. Blikvanger is de rooftopbox Kastaar op de vierde verdieping. Er is plaats voor zowat honderd man, er is een bar met keuken en je hebt er bovendien een schitterend zicht op de Poelberg. De ruimte wordt gebruikt door de medewerkers van de bedrijven die in het gebouw gevestigd zijn, maar wordt ook regelmatig verhuurd aan externen voor bedrijfsevents, productvoorstellingen, meetings of netwerkrecepties. Bedrijven zoals Injextru en Ekopak maakten er al gebruik van, maar ook de Artsenkring, Markant en Mivalti waren er al te gast.

Stadsgids

Al is er ook een derde luik, waarbij er vanuit Kastaar eigen culturele activiteiten georganiseerd worden voor het bredere publiek. De programmatie wordt sinds kort mee gecoördineerd door stadsgids Hubert Lanckriet. “Eerder lanceerden we al een lezingenreeks onder de noemer ‘Tieltse Toppers’ terwijl ook de bedrijvenquiz een succes is. Met Muchacho’s in mei brachten we ook al theater naar De Kastaar. Dat smaakte naar meer en op dat elan willen we verder gaan. Zo staat op 11 december de opvoering van ‘Bernard’ van Geert Vermeersch op het programma. Op dinsdag 18 maart kan je in bar Kastaar dan weer komen kijken naar de toneelmonoloog ‘Met 13 in een dozijn” van voetbalanalist Wim De Coninck. Later volgt nog een vertoning van de kortfilm “Moineaux” van Tieltenaar Michiel Van Daele en Ruiseledenaar Jan Maes en een muziek- en poëzieavond.”

“De bedoeling van die events is zeker niet om te gaan concurreren met het bestaande cultuuraanbod, maar wel om de brede Tieltse gemeenschap deze nieuwe troef te leren kennen. Nog te weinig Tieltenaars weten de Kastaar liggen en daar willen we verandering in brengen. De oprichters hadden van meet af aan een veelzijdige eventlocatie op het oog, waar culturele en zakelijke activiteiten hand in hand gaan.” (SV)